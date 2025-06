Luis Caputo y la Corte Suprema arrastran a Javier Milei a una tormenta perfecta

Según el comunicado oficial, el BCRA acordó un nuevo REPO por hasta u$s2.000 millones con entidades extranjeras, sin detallar condiciones, tasas o contrapartes. Esta falta de transparencia reitera los vicios del endeudamiento opaco que caracterizó el período 2016–2019 (Basualdo, 2021). En paralelo, se relanza el Bopreal, un bono en dólares orientado a cancelar deudas comerciales y dividendos no girados, absorbiendo pesos locales y aumentando pasivos externos.

Esta estrategia responde a una lógica circular; atraer dólares no genuinos, postergar devaluaciones, aparentar solvencia externa y cumplir parcialmente con metas acordadas con el FMI. Pero como han demostrado múltiples estudios, este tipo de artificios contables profundiza la fragilidad del balance de pagos (Rapaport, 2002; Damill, Frenkel y Rapetti, 2015).

El retiro del Estado y la ilusión de la autarquía monetaria

El desmantelamiento de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) y la delegación de la fijación de tasas al mercado constituyen un punto de quiebre en la tradición monetaria argentina. Desde julio de 2025, el BCRA ha dejado de ser un formador activo de expectativas. En su lugar, las tasas se definen en el mercado secundario mediante Lecaps, con mayor “duration” y menor control macroeconómico.

Esta liberalización desincronizada con la política fiscal incrementa la volatilidad financiera e impide al Tesoro planificar con consistencia. Como señalan estudios de la Cepal (2023), el rol de los bancos centrales en economías periféricas no puede limitarse a ser meros espectadores del mercado. La eliminación de la tasa de referencia implica, además, un retiro tácito de la función estabilizadora del Estado, profundizando las asimetrías estructurales del sistema financiero argentino.

Un déjà vu de 2018: carry trade, capitales golondrina y riesgo electoral

En un giro que rememora al “veranito financiero” de 2018, el gobierno decidió eliminar los plazos mínimos de permanencia para inversiones extranjeras en el Mercado Libre de Cambios (MULC) y en colocaciones del Tesoro con vencimientos mayores a seis meses. Esta medida reabre la puerta al ingreso de capitales especulativos o “hot money”, cuya salida abrupta puede desencadenar crisis de balanza de pagos, como ya ocurrió durante la gestión de Mauricio Macri.

En este marco, el Ministerio de Economía volvió a licitar el Bonte 2030 a tasas levemente inferiores a las de su emisión inaugural. Hasta la detención de Cristina Fernández, el mercado parecía mostrar un apetito moderado por riesgo argentino. Pero ese equilibrio precario se puede romper a partir del fallo judicial, evidenciando que la estabilidad financiera es un espejismo sostenido por la ausencia de shocks políticos.

La dimensión política: una oposición reagrupada, una sociedad polarizada

La lectura meramente financiera de la coyuntura omite un factor clave, la política. Durante meses, el oficialismo gobernó sin contrapeso institucional, con una oposición fragmentada e incapaz de articular una alternativa. Sin embargo, el fallo judicial contra la expresidenta funcionó como catalizador. La reacción inmediata fue la unificación del peronismo detrás de su figura, evidenciado en la concentración masiva en la sede del Partido Justicialista (Matheu 130), respaldada por gobernadores, legisladores y movimientos sociales.

Esta reconfiguración recuerda el proceso vivido en 2001, cuando la debacle de la convertibilidad y el descrédito del FMI precipitaron una convergencia inédita entre actores políticos y sindicales (Murillo, 2005). La historia demuestra que los ciclos de colapso económico tienden a provocar reagrupamientos inesperados, desbordando los cauces institucionales tradicionales. En el presente, este proceso puede intensificarse ante una ciudadanía extenuada por la recesión, el desempleo y sobremodo, la represión estatal.

El riesgo de una crisis sistémica: economía, legitimidad y gobernabilidad

La situación actual reúne todos los elementos que, combinados, configuran una “tormenta perfecta”, deuda creciente en divisas, pérdida de anclas nominales, fragmentación institucional, represión de la demanda interna, y creciente desconexión entre las decisiones económicas y las condiciones sociales. A esto se suma una deriva judicial que amenaza con judicializar la política y polarizar aún más a la sociedad.

En términos de gobernabilidad, el riesgo es claro; si la oposición se cohesiona y el gobierno no logra resultados económicos tangibles, la legitimidad del Ejecutivo puede erosionarse aceleradamente. Tal como lo explican O'Donnell y Schmitter (1986), los regímenes híbridos con déficit de representación y exceso de personalismo suelen transitar hacia colapsos abruptos cuando se combinan crisis económicas con movilización social.

Inferencia

En 2025, Argentina se encuentra al borde de una nueva fractura histórica. La combinación de ingeniería financiera opaca, desmantelamiento del rol estabilizador del Estado, endeudamiento especulativo, y una reconfiguración del mapa político opositor tras un evento judicial de alto impacto, reproduce con inquietante precisión los mecanismos del colapso de 2001. Pero con una diferencia sustancial; el actual sistema financiero es aún más permeable a los shocks exógenos.

Si no se modifica con urgencia la estrategia económica actual, el país podría ingresar en una fase de crisis multidimensional que combine recesión, inflación, deslegitimación institucional y ruptura del orden político. La Argentina no está condenada a repetir su historia, pero si el rumbo no se rectifica, está en camino de hacerlo con una intensidad aún mayor.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros