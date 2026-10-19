Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama: por qué es el 19 de octubre y la importancia de la detección temprana

El símbolo internacional de la campaña presente en las jornadas de concientización de la salud.

El 19 de octubre se conmemora en todo el mundo el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama , una jornada dedicada a concientizar sobre el tumor más frecuente entre las mujeres . Esta afección representa una de las principales preocupaciones de la salud pública a nivel global y nacional, lo que vuelve indispensable los controles periódicos, especialmente en la población femenina.

A pesar de estas cifras, las expectativas de recuperación son cada vez más elevadas gracias a los avances científicos. La detección precoz permite alcanzar porcentajes de curación que rozan el 100% en sus etapas iniciales. Por esta razón, realizarse los chequeos anuales e incorporar los estudios por imagen en la rutina de cuidado son las decisiones más importantes para proteger la salud.

La Organización Mundial de la Salud estableció el 19 de octubre como la fecha central de una campaña que busca concientizar a la población sobre la detección temprana. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, este tipo de tumor es el más diagnosticado en las mujeres y representa la segunda causa de muerte por patologías oncológicas femeninas en la región.

Descubrir un tumor cuando mide menos de un centímetro eleva las probabilidades de curación hasta un 90%, lo que además permite acceder a tratamientos mucho menos agresivos para el organismo. Para lograr este objetivo, los especialistas recomiendan realizar un control mamográfico cada dos años en personas mayores de 50 años.

Asimismo, resulta fundamental que a partir de los 40 años se mantenga una consulta fluida con el ginecólogo de cabecera. De este modo, cada paciente puede acordar el esquema de monitoreo más adecuado según su historial clínico.

Octubre rosa: campaña extendida de concientización

Durante todo el mes de octubre se llevan adelante iniciativas de difusión para promover hábitos de vida saludables y recordar que las visitas preventivas no deben postergarse. Existen diversos factores de riesgo vinculados a esta enfermedad, agrupados entre aquellos que se pueden modificar y los que son inevitables como la edad o los antecedentes familiares directos.

En cuanto a los aspectos modificables, el estilo de vida cumple un rol protagónico en la prevención cotidiana. Cuidar el peso corporal, hacer actividad física de forma regular, moderar el consumo de alcohol, no fumar y evaluar con prudencia junto al médico el uso de terapias de reemplazo hormonal son decisiones concretas que ayudan a reducir los riesgos.

Por otra parte, conocer el propio cuerpo permite identificar cualquier cambio entre consulta y consulta. Si bien el autoexamen manual no reemplaza los estudios médicos, resulta indispensable acudir de inmediato al consultorio ante la presencia de un bulto en la mama o la axila, hundimientos en la piel, descamación en el pezón o secreción con sangre.

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Cáncer de mama: los números en Argentina

Las cifras en Argentina demuestran el fuerte impacto que tiene esta enfermedad en la población femenina, posicionándola como una de las problemáticas sanitarias más atendidas en el ámbito médico. Los registros señalan que una de cada ocho mujeres que alcanzan los 80 años atravesará la enfermedad en algún momento.

En la misma línea, los centros de salud detectan anualmente entre 15.000 y 20.000 diagnósticos nuevos, una estadística que vuelve indispensable la realización constante de mamografías preventivas. A pesar de estas cifras preocupantes, las expectativas de recuperación son cada vez más favorables gracias al desarrollo científico. En estadios tempranos, los porcentajes de curación rozan el 100%, lo que refuerza la necesidad de no postergar las visitas médicas anuales ni los estudios por imagen.

Detección temprana y posibles tratamientos

La Sociedad Argentina de Mastología aconseja realizar una mamografía anual a partir de los 40 años en pacientes que no tengan antecedentes familiares. En aquellos casos con parientes directos que hayan atravesado la enfermedad, la recomendación es iniciar los estudios diez años antes de la edad en que se le diagnosticó el cuadro a ese familiar.

Es importante remarcar que la palpación suele identificar nódulos recién cuando superan el centímetro de tamaño. Por esta razón, la mamografía sigue siendo el único estudio capaz de encontrar lesiones microscópicas en etapas completamente asintomáticas, lo que garantiza un abordaje a tiempo antes de que la afección avance.

En la actualidad, los tratamientos son cada vez más personalizados para preservar la calidad de vida de cada paciente. Cuando el abordaje requiere una cirugía de extirpación, la reconstrucción mamaria suele realizarse en la misma intervención quirúrgica, al tiempo que equipos interdisciplinarios acompañan el proceso para reducir el impacto físico y emocional de etapas como la quimioterapia.