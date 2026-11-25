A seis años del fallecimiento del astro argentino, la causa judicial avanza para establecer las responsabilidades de su entorno médico tras la anulación del primer debate oral.

El exfutbolista falleció el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda del partido de Tigre, pocos días después de recibir el alta hospitalaria.

A 6 años de aquella jornada de noviembre de 2020 en la que murió Diego Armando Maradona , el recuerdo de su partida convive con la búsqueda de responsabilidades penales . El exfutbolista tenía 60 años cuando falleció en una casa de un barrio privado de Tigre, pocos días después de haber sido intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural.

Desde el inicio de la causa, la Justicia procuró esclarecer en qué condiciones atravesó su recuperación y qué rol cumplió cada profesional a cargo de su salud. El expediente sumó pericias, análisis de comunicaciones entre los imputados y la nulidad del primer juicio oral en 2025 antes de encarar una nueva instancia en tribunales .

El 2 de noviembre de 2020, apenas tres días después de su cumpleaños número 60, Maradona fue internado en una clínica de La Plata. Los estudios detectaron un hematoma subdural y al día siguiente fue derivado a la Clínica Olivos , donde fue operado.

El 11 de noviembre fue dado de alta y trasladado en ambulancia hacia una vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez, bajo un esquema de internación domiciliaria. Dos semanas después fue hallado sin vida ; la autopsia determinó que sufrió un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada y detectó una miocardiopatía dilatada .

El análisis de mensajes, audios y actas del expediente permitió reconstruir el aislamiento que atravesó el exfutbolista tras abandonar la Clínica Olivos. Durante el posoperatorio lidió con un cuadro de abstinencia y, pese a que los especialistas recomendaron derivarlo a un centro de rehabilitación o institución psiquiátrica cerrada, su entorno resolvió llevarlo a una casa alquilada en Tigre.

Según la hipótesis de los investigadores, los administradores de sus intereses económicos (encabezados por el abogado Matías Morla y su círculo ligado a la firma Sattvica S.A., titular de las marcas comerciales) temían que una internación formal derivara en una declaración de incapacidad. En mensajes previos al traslado, Maximiliano Pomargo, secretario privado de Diego y cuñado de Morla, le advirtió al médico Leopoldo Luque que si Maradona lograba recuperarse habría dinero para todos.

La propiedad de San Andrés carecía de las condiciones básicas para un paciente de alto riesgo: no contaba con baño adaptado, cama ortopédica, desfibrilador, timbre de emergencia ni ambulancia de guardia. Permanecía en una habitación con las ventanas tapadas y un inodoro químico, mientras que los controles médicos prometidos se cumplieron solo el primer día.

Bajo el argumento reiterado de que el paciente no quería recibir visitas, se bloqueó el ingreso del equipo terapéutico y de los enfermeros asignados. La medicación quedó en manos de sus allegados y, lejos de la dieta indicada por los profesionales, recibió comidas como osobuco, bocadillos y gambas al ajillo.

ABC7

Juicio por Maradona: quiénes fueron los acusados

Siete profesionales llegaron al segundo juicio oral por el fallecimiento del 10. Durante los alegatos finales, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren modificaron parte de la acusación original y diferenciaron las responsabilidades que atribuyeron a cada integrante del equipo sanitario. Los profesionales involucrados y los pedidos de la Fiscalía fueron los siguientes:

Leopoldo Luque : neurocirujano y médico personal de Maradona. La acusación cuestionó sus decisiones respecto de la internación domiciliaria y el seguimiento clínico. La Fiscalía solicitó 12 años de prisión y diez de inhabilitación profesional

: neurocirujano y médico personal de Maradona. La acusación cuestionó sus decisiones respecto de la internación domiciliaria y el seguimiento clínico. La Fiscalía solicitó 12 años de prisión y diez de inhabilitación profesional Nancy Forlini : médica encargada de coordinar la prestación domiciliaria de Swiss Medical. Los fiscales cuestionaron la organización de la asistencia sanitaria y solicitaron diez años de cárcel y otros diez de inhabilitación

: médica encargada de coordinar la prestación domiciliaria de Swiss Medical. Los fiscales cuestionaron la organización de la asistencia sanitaria y solicitaron diez años de cárcel y otros diez de inhabilitación Agustina Cosachov : psiquiatra responsable del tratamiento de salud mental del exfutbolista. La Fiscalía pidió ocho años de prisión y diez de inhabilitación profesional

: psiquiatra responsable del tratamiento de salud mental del exfutbolista. La Fiscalía pidió ocho años de prisión y diez de inhabilitación profesional Carlos Díaz : psicólogo especializado en adicciones que participó del tratamiento durante los últimos meses de vida del Diez. Los fiscales solicitaron cinco años de cárcel y diez de inhabilitación

: psicólogo especializado en adicciones que participó del tratamiento durante los últimos meses de vida del Diez. Los fiscales solicitaron cinco años de cárcel y diez de inhabilitación Mariano Perroni : coordinador del servicio de enfermería. La acusación cuestionó la supervisión del personal encargado de asistir al paciente y pidió cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación

: coordinador del servicio de enfermería. La acusación cuestionó la supervisión del personal encargado de asistir al paciente y pidió cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación Ricardo Almirón : enfermero que participó de la atención domiciliaria. La Fiscalía solicitó cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación profesional

: enfermero que participó de la atención domiciliaria. La Fiscalía solicitó cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación profesional Pedro Di Spagna: médico clínico convocado como interconsultor. Fue absuelto después de que los fiscales y las querellas desistieran de sostener una acusación en su contra

También forma parte de la causa Dahiana Gisela Madrid, una de las enfermeras que atendieron a Maradona. Su situación quedó fuera de este debate oral debido a que solicitó ser juzgada mediante un proceso separado por jurados. La Fiscalía mantuvo la acusación por homicidio simple con dolo eventual contra Luque, Forlini y Cosachov. Para Díaz, Perroni y Almirón solicitó condenas por homicidio culposo.