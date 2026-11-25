El recorrido de una figura que dejó de lado el destino empresarial familiar para construir un fenómeno mediático y un legado vigente en la cultura popular.

A más de una década de su fallecimiento, el impacto televisivo y las frases de Ricardo Fort siguen presentes en el entretenimiento y las redes sociales.

A trece años de su fallecimiento , ocurrido el 25 de noviembre de 2013, Ricardo Fort sigue ocupando un lugar singular dentro del espectáculo y la cultura popular argentina. Su irrupción en los medios combinó extravagancia, frontalidad y una exposición constante que marcó a toda una época televisiva.

Conocido como "El Comandante", logró transformar su estilo de vida, sus viajes y su paso por distintos formatos artísticos en un fenómeno de audiencia. A más de una década de su partida, su recuerdo continúa circulando entre distintas generaciones a través de homenajes, memes y expresiones cotidianas.

Fort murió a los 45 años en el Sanatorio de la Trinidad, en el barrio porteño de Palermo tras estar internado cuatro días con intensos dolores corporales. Según el parte médico oficial, el fallecimiento se produjo por un paro cardiorrespiratorio vinculado a una hemorragia digestiva masiva y un cuadro de sepsis generalizada , marcado por las reiteradas cirugías de columna y rodilla que atravesó a lo largo de los años para aliviar dolores crónicos.

Su partida conmocionó al ambiente artístico y a su entorno más cercano, en especial a sus mellizos, Marta y Felipe, que tenían 9 años en ese momento y quedaron al cuidado de Gustavo Martínez, padrino y expareja del empresario.

Nacido el 5 de noviembre de 1968, era hijo de Carlos Fort y nieto de Felipe Fort, fundador de la fábrica de golosinas FelFort . Aunque tenía un camino trazado en el ámbito empresarial familiar, eligió inclinarse hacia su vocación artística tras pasar varios años en Estados Unidos, donde probó suerte en el modelaje, la música y el diseño de indumentaria.

De regreso en el país, financió en 2009 su propio ciclo, Reality Fort, donde mostraba sin filtros su rutina, los autos de lujo, los viajes y su equipo de custodios. Ese perfil llamó la atención de Marcelo Tinelli, quien lo convocó a "El musical de tus sueños" en ShowMatch. Allí alcanzó el segundo puesto y se convirtió en un fenómeno instantáneo de rating.

En apenas cuatro años de alta exposición mediática, encadenó distintos proyectos en la pantalla y en las tablas: fue jurado de Bailando por un sueño, encabezó y produjo las obras teatrales Fortuna y Fortuna 2 en Mar del Plata y Villa Carlos Paz, y condujo Fort Night Show en América TV durante 2012.

Con el correr de los años, frases como "¡Basta, chicos!", "Maiameee", "Mamá, cortaste toda la luz" y "Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls-Royce" se consolidaron como parte del archivo pop digital.