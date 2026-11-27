27 de noviembre: se celebra el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa + Agregar ámbito en









La fecha recuerda la aparición de la Virgen María a Santa Catalina Labouré en París, en 1830, y el origen de una medalla que se convirtió en símbolo de fe.

La Medalla Milagrosa nació a partir de las apariciones que Santa Catalina Labouré relató en París en 1830.

Cada 27 de noviembre, la Iglesia católica conmemora el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, una advocación mariana que tiene su origen en una aparición ocurrida en París, Francia, durante el siglo XIX. La celebración reúne a fieles de distintos países que renuevan su devoción y recuerdan el mensaje atribuido a la Virgen María durante aquel encuentro.

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La historia está vinculada con Santa Catalina Labouré, una religiosa de las Hijas de la Caridad, quien relató haber presenciado una visón en la que la Virgen le pidió que se acuñara una medalla con una imagen específica. Con el paso del tiempo, ese símbolo se difundió por todo el mundo y quedó asociado con la oración, la protección espiritual y la esperanza para millones de creyentes.

Por qué se celebra el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa el 27 de noviembre La fecha recuerda la aparición que, según la tradición católica, tuvo lugar el 27 de noviembre de 1830 en la capilla de la comunidad de las Hijas de la Caridad, en París. Allí, Santa Catalina Labouré, una joven religiosa, habría visto a la Virgen María, quien se presentó con los brazos extendidos y rayos de luz que emanaban de sus manos.

Durante esa visión, María le habría solicitado que mandara acuñar una medalla con la representación de la aparición y una inscripción que expresara la devoción a su figura. La frase que quedó asociada con el símbolo es: "Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti", una invocación que se convirtió en parte central de la oración de los fieles.

La medalla comenzó a difundirse en 1832 y, con el tiempo, recibió el nombre de Medalla Milagrosa debido a los testimonios de gracias y favores atribuidos a su uso. Desde entonces, el 27 de noviembre quedó establecido como el día de celebración de esta advocación mariana, con misas, novenas, procesiones y actividades religiosas en distintas comunidades.

La historia de Santa Catalina Labouré y la Medalla Milagrosa Santa Catalina Labouré nació el 2 de mayo de 1806 en Francia y perteneció a la congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. En 1830, mientras se encontraba en París, relató haber tenido una serie de apariciones de la Virgen María, entre ellas la que dio origen a la Medalla Milagrosa. Su testimonio fue transmitido a su confesor, el sacerdote Jean-Marie Aladel, quien impulsó la acuñación de la medalla. En el diseño del objeto religioso, María aparece de pie sobre un globo terráqueo, con los brazos extendidos y rayos de luz que salen de sus manos. En el reverso se encuentra una letra M entrelazada con una cruz, junto a los Sagrados Corazones de Jesús y María y un conjunto de doce estrellas. Cada uno de estos elementos tiene un significado espiritual dentro de la tradición católica y remite a la fe, la redención y la devoción mariana. Catalina Labouré fue canonizada por el papa Pío XII en 1947. Su historia y la difusión de la medalla se convirtieron en una de las expresiones de devoción mariana más extendidas dentro de la Iglesia católica. En la actualidad, la Medalla Milagrosa es llevada por creyentes de distintas partes del mundo como un signo de confianza, oración y vínculo espiritual con la Virgen María.

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