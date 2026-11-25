25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer: qué se conmemora y origen de la fecha + Agregar ámbito en









Una efeméride global que busca visibilizar, prevenir y erradicar las distintas formas de violencia de género, con raíces en una lucha histórica.

La jornada convoca a estados, organizaciones y ciudadanos a fortalecer la prevención y el acceso a herramientas de protección. Diario de Sevilla

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el propósito de visibilizar, prevenir y erradicar una problemática que vulnera derechos fundamentales. La jornada invita a reflexionar sobre las distintas formas de agresión y discriminación que atraviesan a las mujeres por motivos de género, tanto en el ámbito público como en el privado.

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Instaurada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en homenaje a tres activistas dominicanas asesinadas en 1960, la fecha funciona hoy como punto de partida para campañas globales de concientización, marcos normativos y espacios de acompañamiento y asistencia frente a las distintas violencias por motivos de género.

Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer La violencia contra las mujeres se expresa de múltiples maneras y exige respuestas institucionales y sociales coordinadas. En el plano internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1993 la Resolución 48/104 (Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), donde quedó plasmada la definición de estos hechos como una violación a los derechos humanos y la responsabilidad de los Estados.

En el ámbito local, existen marcos normativos y dispositivos de atención orientados a garantizar una vida digna para mujeres, niñas y adolescentes, entre ellos la Ley 27.533 de Protección Integral a las Mujeres, la Ley 27.499 (Ley Micaela) de capacitación obligatoria en género para los tres poderes del Estado y la Línea 144, de alcance federal para orientación y contención.

A ello se suman espacios de asistencia jurídica y patrocinio, como el Consultorio y Patrocinio Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho de la UBA, que entre el 1 de febrero y el 15 de noviembre de 2026 registró 1.031 consultas vinculadas a situaciones de violencia de género.

La conmemoración también marca el inicio de los 16 días de activismo que se extienden hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y suele asociarse al color naranja impulsado por la campaña ÚNETE de ONU Mujeres como símbolo de un futuro libre de violencias. Origen de la fecha El origen de la efeméride se remonta al 25 de noviembre de 1960 en la República Dominicana, cuando fueron asesinadas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas en la clandestinidad como "Las Mariposas". Las tres activistas integraban el Movimiento Revolucionario 14 de Junio y se oponían a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Tras visitar a sus esposos encarcelados en Puerto Plata, fueron interceptadas en una carretera por agentes del Servicio de Inteligencia Militar, golpeadas, estranguladas y colocadas dentro de su vehículo para simular un accidente vial. El crimen provocó una profunda conmoción social y aceleró el desgaste del régimen de Trujillo, que cayó en mayo de 1961. Décadas después, en 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en Bogotá, Colombia, las participantes propusieron el 25 de noviembre como jornada de protesta y memoria. Finalmente, el 17 de diciembre de 1999, mediante la Resolución 54/134, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente la fecha a nivel internacional a partir del año 2000.

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