Diego Lagomarsino cuestionó su procesamiento en la causa Nisman: "Es todo muy absurdo"







Uno de los principales apuntados por la muerte de Alberto Nisman reitera que su participación se circunscribió a la entrega de un arma reglamentaria.

Diego Lagomarsino continúa procesado en la causa que investiga la muerte del fiscal Nisman. Télam

A diez años de la muerte de Alberto Nisman aún persisten los interrogantes. Si bien las causas en las que trabajaba el fiscal fueron cerradas, no fueron dilucidados oficialmente los detalles para concluir la investigación para determinar si fue un crimen. En ese marco, existen actores que continúan involucrados, como su asesor informático, Diego Lagomarsino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"La situación es la misma que en 2017: estoy procesado por ser supuestamente partícipe necesario de la muerte de Nisman. Esto es falso. Me acusan de haberle entregado a alguien el arma para disparar a Nisman. No dicen ni a quién le di el arma, ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Tampoco dicen si se lo di a una persona o a varias. Es todo muy absurdo, muy tirado de los pelos", señaló el técnico informático.

Además, dio información sobre la cuenta que tenía en el extranjero junto a Alberto Nisman: "Sé que hubo una pericia que investigó los ingresos y los egresos de las personas que figuraban en una cuenta con Nisman en Estados Unidos. A mí me comprobaron las cuentas y se demostró que mis egresos correspondían a mis ingresos. No sé el resto. La familia de Nisman hizo un pedido ante la Corte Suprema para que no se investiguen estas cuentas, yo no pedí nada".

Luego aclaró que "él me pidió ser titular. Me dijo que estaba la madre y la hermana, por si le pasaba algo a la madre... Un fiscal de la Nación, que además era mi jefe, me pidió eso porque era una figura públicamente expuesta y le pedían mucha información". "Esta es una de las cuentas que se saben que existen. Andá a saber la cantidad de cuentas que deben existir. Sería bueno que se investiguen esas cuentas también", planteó entrevistado en El Destape.

nisman.jpg Alberto Nisman fue hallado muerto en el baño de su departamento el 18 de enero del 2015. Las hijas de Alberto Nisman hablaron por primera vez sobre el caso A un día de que se cumpla el décimo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, sus hijas Iara (25) y Kala (18) rompieron el silencio y hablaron por primera vez acerca del fallecimiento de su padre y sobre toda la investigación que rodea al caso. Respecto a la causa de la muerte de su padre, ambas coinciden en que se trató de un asesinato. "Nunca nadie de nuestra familia dudó que haya sido otra cosa", afirmaron. La mayor recordó también cuando fue consciente de que su padre podría llegar a estar en peligro. "En un verano en 2013 estábamos en Brasil con mi papá y Kala y yo empezaba a tener redes sociales. No se qué estábamos hablando de Twitter que él me dijo que no buscara su nombre. Ahí vi una noticia que decía: 'Amenazan de muerte a las hijas de Nisman'". Ante la pregunta de Diego Leuco sobre cómo describir a su padre para alguien de su misma edad, Kala fue contundente: "Yo diría que es un héroe para nuestro país. Es un ejemplo a seguir y a mí me ayudó mucho a perseverar y a seguir con todo lo que me propongo". Iara, por su parte, contó que hace un mes pudo ver unos videos de su padre deseándole un feliz cumpleaños de 15 y recordó: "Yo era adolescente entonces todo el tiempo quería desafiarlo y discutíamos acerca de muchas cosas". En cuanto a la causa, la mayor de las dos aseguró que "lo que él investigó, hoy se está probando", y que también "fue muy importante para que Argentina no quede alineado a países o a una línea que por ahí va en contra de los valores que tenemos o que queremos los argentinos". "Con el tiempo todo se pudo probar y yo creo que lo que hace el paso del tiempo es demostrar lo importante que fue la investigación de mi papá y que las cosas que él decía eran así. Dio su vida por algo que él creía justo y que creía importante y eso a mí me reconforta mucho", agregó.