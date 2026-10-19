El arzobispo de Luján llevó certezas sobre la visita del papa León XIV: "Todo sigue en pie" + Agregar ámbito en









La Iglesia argentina continúa con los preparativos para recibir al Pontífice entre el 8 y el 11 de noviembre. Jorge Eduardo Scheinig señaló que no hubo indicaciones para alterar el cronograma.

El arzobispo de Luján dio precisiones sobre la posible visita del papa León XIV.

El arzobispo de Luján, Jorge Eduardo Scheinig, aseguró que se mantienen los planes para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. En declaraciones radiales, afirmó que la Iglesia continúa con los preparativos y que el último día de la gira está prevista una actividad en la ciudad bonaerense, pese a la reciente operación a la que fue sometido el Pontífice.

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“Todo sigue en pie. Vamos para adelante”, sostuvo Scheinig en diálogo con Radio Mitre. Además, explicó que no recibieron indicaciones para suspender ni modificar la organización del encuentro: “A nosotros no nos dijeron: 'Bueno, bajen esto'. Seguimos trabajando y preparando todo para recibirlo del 8 al 11, acá en Luján el 11”.

Uno de los principales desafíos para la organización será coordinar la llegada y la salida de los asistentes, ante la posibilidad de una convocatoria multitudinaria. “Nos sentimos muy responsables de recibir. Creemos que va a venir mucha gente”, afirmó el arzobispo, aunque no precisó cuántas personas esperan.

Scheinig también reconoció que la expectativa por la llegada del Papa podría crecer a partir de su reciente problema de salud. En ese sentido, remarcó que la prioridad será garantizar que quienes participen puedan llegar y regresar sin inconvenientes. También pidió paciencia ante la posibilidad de que se produzca una movilización importante.

Durante la entrevista, el religioso se refirió a la reaparición pública de León XIV, quien encabezó el rezo del Ángelus en el Vaticano pocos días después de la intervención quirúrgica. Scheinig calificó su recuperación como “asombrosa” y destacó el compromiso del pontífice con su tarea religiosa. “El Papa está enfocado en entregar su vida”, expresó.

La visita del papa León XIV al país sigue vigente: la confirmación del arzobispo de Luján. Vatican News La salud del papa León XIV y su gira por Sudamérica El Papa fue operado el martes 13 de octubre para extraer el lóbulo inferior derecho del pulmón, luego de que le detectaran un adenocarcinoma. Tras recibir el alta médica, agradeció las oraciones de los fieles y anunció que retomará sus actividades de manera gradual. Por su parte, el cirujano que estuvo a cargo de la intervención afirmó que no existen impedimentos clínicos para que el pontífice realice la gira prevista por Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre. Según explicó, la recuperación completa podría demandar alrededor de dos semanas más. Mientras tanto, la Iglesia argentina continúa adelante con la planificación de las actividades previstas para recibir a León XIV. En Luján, los preparativos se concentran tanto en la organización del encuentro como en las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la circulación de los asistentes.

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