La imagen positiva del sumo pontífice alcanzó el 88,2%. El impacto de sus mensajes sociales, la búsqueda de esperanza y el papel de la religión en tiempos de crisis.

El papa León XIV visitó la Argentina hace dos semanas y la repercusión de su paso por el país permite analizar un fenómeno que trascendió las fronteras de la religión . Las multitudinarias convocatorias en Buenos Aires, Córdoba y Luján , el respaldo a sus discursos sobre la economía y la convivencia democrática, y el crecimiento de su imagen positiva reflejan una adhesión que invita a preguntarse qué encontraron los argentinos en la figura del sumo pontífice , en un contexto atravesado por las dificultades económicas, la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre laboral.

Según un relevamiento de Zuban Córdoba y Asociados , la valoración favorable de León XIV pasó del 68,5% en septiembre al 88,2% en noviembre , lo que representó un incremento de 19,7 puntos porcentuales en apenas dos meses. El estudio se realizó entre el 11 y el 13 de noviembre, inmediatamente después de su gira apostólica, y también registró elevados niveles de coincidencia con los mensajes que transmitió durante su estadía. Algunas de sus afirmaciones sobre la economía, las instituciones y la democracia superaron el 90% de aceptación .

El fenómeno adquiere una dimensión particular en una sociedad donde, pese al retroceso de la identificación con el catolicismo durante las últimas décadas, las creencias religiosas conservan un lugar significativo en la vida cotidiana. Para Agustín Pérez Marchetta , sociólogo especialista en religiones y creencias , la convocatoria que consiguió el Papa no puede desvincularse del momento social que atraviesa el país ni de la necesidad de encontrar espacios de contención frente a la incertidumbre.

El crecimiento de la valoración favorable del Papa estuvo acompañado por una imagen negativa de apenas 3,8% , mientras que el 2,8% de los encuestados aseguró no conocerlo y otro 5,2% manifestó no saber cómo evaluar su figura. El relevamiento contó con una muestra nacional de 1.200 casos , mediante cuestionarios administrados de manera online, y la consultora informó un margen de error de ±2,53 puntos porcentuales , con un nivel de confianza del 95% . Si bien la proximidad temporal con la visita permite observar una coincidencia entre ambos acontecimientos, los resultados no determinan cuánto del crecimiento respondió exclusivamente a la gira ni si esa mejora se mantiene dos semanas después.

Para Pérez Marchetta , uno de los elementos necesarios para comprender el fenómeno es la persistencia de la religiosidad en el país. "Argentina es una sociedad bastante creyente y bastante católica. Si bien viene decreciendo la cifra año a año, alrededor del 67% de las personas se consideran católicas" , explicó en diálogo con Ámbito . En ese sentido, consideró que la pérdida de fieles que experimentó la Iglesia durante las últimas décadas no implica necesariamente una disminución equivalente de la importancia social de las creencias.

El especialista también estableció un paralelismo entre la convocatoria papal y otros acontecimientos capaces de generar un sentimiento de pertenencia colectiva, incluso entre personas que habitualmente no participan de esas actividades. "Se puede pensar el fenómeno religioso como en su momento el fenómeno mundialista. Si bien hay una distancia, hay personas que se acercan o que de repente les atrae la dimensión religiosa por una cuestión de que hay una figura tan prominente en la Argentina. Hay que ver hasta dónde el interés alcanza una profundidad, una dimensión espiritual o religiosa o creyente", sostuvo.

Otro componente que pudo influir en la recepción de León XIV fue la expectativa acumulada durante el pontificado de Francisco, quien nunca regresó a la Argentina desde su elección como jefe de la Iglesia católica. Según el sociólogo, esa visita pendiente generó una "demanda simbólica entre los fieles argentinos" que encontró una respuesta con la llegada de su sucesor. La posibilidad de recibir nuevamente a un Papa en territorio nacional también despertó el interés de sectores que no necesariamente mantienen una participación activa en la vida religiosa.

Por qué el mensaje del papa León XIV encontró respaldo

La llegada de León XIV se produjo en un escenario económico marcado por la preocupación por la pobreza, el desempleo, los cierres de fábricas y las dificultades de los hogares para sostener sus niveles de consumo o llegar a fin de mes. En ese contexto, las referencias del pontífice a la dignidad del trabajo, la protección de los sectores vulnerables y la necesidad de colocar a las personas en el centro de las decisiones económicas encontraron una amplia recepción entre los encuestados, independientemente de sus posibles diferencias políticas o religiosas.

Uno de los resultados más significativos del estudio de Zuban Córdoba y Asociados fue el respaldo a la afirmación del Papa de que "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía". El 91,1% de los consultados manifestó estar de acuerdo con ese principio, frente a un 5,9% que expresó su desacuerdo y un 3% que no definió su posición. El porcentaje incluso superó la propia imagen positiva del pontífice, lo que muestra que la aceptación de algunos de sus planteos sociales excede la valoración de su figura.

Pérez Marchetta interpretó que parte de la adhesión responde a la capacidad de la Iglesia para recuperar determinadas demandas sociales en medio de las dificultades económicas. "Me parece que eso provoca que las personas se vuelquen mucho a la fe. Y hay cuestiones que el Gobierno nacional está dejando de lado, como el ingreso de los jubilados, las pensiones por discapacidad. Y el Papa puso todo eso en agenda", señaló. Desde su perspectiva, la exposición pública de estas problemáticas permitió que distintos sectores de la población se sintieran representados por los discursos del pontífice.

El especialista también consideró que, cuando las instituciones políticas no consiguen satisfacer determinadas expectativas sociales, las expresiones religiosas pueden adquirir mayor protagonismo como espacios de encuentro, representación y contención: "También cabe aclarar que una de las formas de expresión del pueblo argentino son desde la religiosidad. Y cuando la dimensión política se agota, lo religioso toma lugar". Como antecedente, recordó las multitudinarias movilizaciones religiosas durante los últimos años de la dictadura militar, en las que confluyeron manifestaciones de fe y reivindicaciones vinculadas con el trabajo y las condiciones de vida.

Esta relación entre la religión y las demandas sociales encuentra sustento en la Doctrina Social de la Iglesia, cuyos principios contemplan la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la función social de los bienes. Desde la encíclica Rerum Novarum, publicada por León XIII en 1891, hasta las transformaciones impulsadas por el Concilio Vaticano II, el catolicismo desarrolló una concepción sobre las relaciones económicas y laborales que reconoce la propiedad privada, pero también establece responsabilidades frente al conjunto de la sociedad.

Más allá de la religión: los mensajes sobre democracia y propiedad privada

La aceptación de los discursos de León XIV no se limitó a sus reflexiones económicas. El relevamiento también mostró una elevada coincidencia con sus planteos sobre el funcionamiento de la democracia y la convivencia social. El 95,1% de los encuestados respaldó la afirmación "La democracia se fortalece también en el cuidado de la palabra y en la disposición a escuchar", mientras que apenas el 2,7% manifestó su desacuerdo y el 2,2% no supo responder.

La visita de León XIV fue un verdadero fenómeno para la Argentina. Vatican News

Una adhesión todavía mayor recibió otro de sus mensajes, relacionado con la confianza de los ciudadanos en las instituciones, que alcanzó el 97,2% de aprobación, el registro más elevado de toda la encuesta. En una sociedad atravesada por la confrontación política y las dificultades para construir consensos, los llamados del pontífice al diálogo y al reconocimiento del otro encontraron un respaldo que, al menos en las respuestas del estudio, superó ampliamente las diferencias existentes alrededor de otras cuestiones.

El consenso fue menor cuando la consultora preguntó por la concepción de la propiedad privada que sostiene la Iglesia. El 69,8% coincidió con el planteo de León XIV acerca de que ese derecho posee una "hipoteca social", mientras que el 21,3% expresó su desacuerdo y el 8,9% no definió su posición. El concepto, vinculado con el destino universal de los bienes, no supone el desconocimiento de la propiedad privada, sino que establece que su ejercicio también debe contemplar las necesidades de la comunidad.

Sin embargo, la elevada valoración del pontífice no implica una aceptación integral de las posiciones de la Iglesia. Pérez Marchetta recordó que persisten cuestionamientos hacia la institución por sus posturas sobre la diversidad sexual y las identidades de género. Esta distinción permite comprender que una persona puede respaldar los mensajes económicos y sociales del Papa sin necesariamente compartir sus convicciones religiosas ni el conjunto de los principios doctrinarios del catolicismo.

Qué explica las multitudinarias convocatorias de León XIV

La repercusión de la visita también quedó reflejada en la cantidad de personas que asistieron a las celebraciones religiosas. La misa encabezada por León XIV en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, junto con su recorrido por la avenida Del Libertador, convocó a alrededor de 2.500.000 personas, según las cifras atribuidas al Vaticano. La asistencia superó el antecedente de Juan Pablo II, quien reunió a unos dos millones de fieles en Palermo durante su visita a la Argentina en 1982.

El mayor registro de la gira se produjo en Luján, donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires informó una convocatoria de 3.500.000 personas. La celebración frente a la Basílica se convirtió en una de las concentraciones más multitudinarias de las últimas décadas, aunque quedó por debajo de los antecedentes de Manila, Filipinas, donde las misas de Francisco en 2015 y Juan Pablo II en 1995 reunieron entre seis y siete millones y entre cuatro y cinco millones de asistentes, respectivamente, según las estimaciones de aquellas jornadas.

Durante su última actividad pastoral en territorio argentino, el pontífice llamó a la reconciliación, reivindicó la solidaridad y recordó el vínculo de Francisco con la Virgen de Luján. "¡Argentina, levántate y camina!", expresó en uno de los pasajes centrales de su mensaje. Para el sociólogo, la recepción de estas palabras debe interpretarse también desde la dimensión emocional de la religiosidad: "frente a la incertidumbre económica y las dificultades para proyectar el futuro, las creencias pueden funcionar como herramientas para canalizar la angustia y recuperar un horizonte de esperanza".

¿Puede el fenómeno traducirse en nuevos fieles?

Una de las incógnitas que deja el paso de León XIV por la Argentina es si el crecimiento de su popularidad conseguirá traducirse en un acercamiento duradero al catolicismo. La participación en una celebración multitudinaria o la identificación con los mensajes del pontífice no necesariamente implican una conversión religiosa, una mayor asistencia a las iglesias o una modificación permanente de las creencias.

"Ahora que estuvo el Papa, se puede incrementar el número de fieles que quieran adherir a esa doctrina o a esa forma, a esa concepción de vida", consideró Pérez Marchetta, aunque será necesario observar la evolución de esos comportamientos una vez superado el impacto inmediato de la gira.

A dos semanas de su partida, el interrogante excede la capacidad de convocatoria de una figura religiosa y alcanza las condiciones sociales que favorecieron su recepción. El respaldo a sus discursos sobre la economía, la solidaridad y la convivencia democrática permite identificar demandas que encontraron expresión en la palabra del pontífice. "La Iglesia y la dimensión de la religión aparecen como el último lugar de esperanza de las personas para pensar de que mañana no va a estar peor, que mañana puede ser mejor, y que todos juntos podemos salir de esto", concluyó el sociólogo.