El arzobispo de Buenos Aires estará al frente de un organismo que buscará fortalecer la presencia de la Iglesia católica en las cárceles de todo el mundo.

El papa León XIV designó al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, como coordinador del nuevo Servicio de Animación Pastoral Penitenciaria , un organismo que tendrá alcance internacional y buscará organizar y acompañar el trabajo de la Iglesia católica en los establecimientos penitenciarios. El religioso argentino ocupará el cargo durante cinco años.

La decisión se hizo oficial este miércoles 25 de noviembre, mediante el Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede , que difundió el nombramiento junto con la publicación del motu proprio con el que el Pontífice estableció la creación de esta nueva estructura.

El servicio estará bajo la órbita del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral , uno de los organismos de la Curia romana. Su funcionamiento estará basado en una red de coordinación que vinculará a las conferencias episcopales y a las Iglesias particulares de distintas regiones del mundo.

La flamante estructura tendrá entre sus principales propósitos promover la presencia pastoral de la Iglesia en las cárceles , fortalecer la formación de quienes desarrollan tareas religiosas en esos espacios y acompañar a las personas privadas de su libertad.

Otro de los ejes centrales será la defensa de "la dignidad de la persona humana en el contexto de la detención" , un principio que estará presente en las iniciativas impulsadas por el servicio. De esta manera, el Vaticano busca consolidar una labor coordinada entre las distintas comunidades católicas que trabajan en el ámbito penitenciario.

El servicio buscará fortalecer la presencia de la Iglesia católica en los establecimientos penitenciarios de todo el mundo. Mariano Fuchila

La capacitación de los agentes pastorales también ocupará un lugar importante dentro de las responsabilidades del organismo. La intención es brindar herramientas para quienes acompañan a las personas detenidas y favorecer una mayor articulación entre las instituciones eclesiásticas que intervienen en las cárceles.

El pasado de García Cuerva en la pastoral penitenciaria

El nombramiento representa una ampliación de las responsabilidades que García Cuerva ya tenía dentro de la estructura pastoral penitenciaria de la Iglesia católica. El 6 de diciembre de 2025, León XIV lo había designado delegado pontificio ante la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (Iccppc, por sus siglas en inglés).

Desde entonces, el arzobispo porteño había cumplido funciones como representante del Papa ante esa comisión internacional, vinculada con el acompañamiento religioso de las personas privadas de su libertad.

Sin embargo, la nueva designación supone un cambio en el alcance de sus tareas. Mientras que anteriormente actuaba como enlace pontificio ante la comisión, ahora tendrá a su cargo la coordinación de un servicio de alcance mundial, con responsabilidades sobre la articulación y el desarrollo de las iniciativas pastorales en los sistemas penitenciarios.

El mandato tendrá una duración de cinco años, durante los cuales deberá impulsar los objetivos establecidos por el Vaticano y fortalecer los vínculos entre las distintas Iglesias locales.

Con esta decisión, León XIV le otorga a un referente de la Iglesia argentina un lugar central en una estructura internacional que busca reforzar el acompañamiento espiritual y la defensa de los derechos humanos dentro de las cárceles.