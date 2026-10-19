El papa León XIV volverá a las audiencias públicas tras su operación de pulmón: qué pasará con el viaje a la Argentina + Agregar ámbito en









El Vaticano confirmó que retomará el encuentro semanal con los peregrinos este miércoles, seis días después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

León XIV fue operado el 13 de octubre para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho. Vatican News

El papa León XIV volverá a celebrar la audiencia general este miércoles en el Vaticano, por primera vez desde la operación de pulmón a la que se sometió el 13 de octubre. El regreso marcará un nuevo paso en la recuperación del pontífice, de 71 años, después de una intervención para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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La confirmación llegó este lunes a través del Vaticano, que informó que el encuentro con los peregrinos se realizará según lo previsto. La reanudación de esta actividad se produce después de que el Papa manifestara su intención de retomar progresivamente sus compromisos habituales al frente de la Iglesia católica.

León XIV retomará su agenda de manera gradual Durante su primera aparición pública después de la operación, el domingo, el pontífice se comprometió a recuperar de a poco sus actividades habituales. La audiencia del miércoles será la primera instancia de este tipo desde la intervención quirúrgica y permitirá retomar uno de los encuentros regulares más importantes de su agenda semanal.

León XIV tiene 71 años y lleva 17 meses al frente del papado. Su estado de salud generó interrogantes sobre cómo la enfermedad podría influir en el desarrollo de sus funciones, en un contexto en el que sus compromisos públicos son seguidos de cerca por los fieles y las autoridades eclesiásticas.

La audiencia general se realiza casi todos los miércoles del año en el Vaticano. Vatican News La operación se realizó el 13 de octubre y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. Desde entonces, la atención estuvo puesta en la evolución del pontífice y en los plazos para recuperar sus actividades al frente de una Iglesia que reúne a unos 1.400 millones de católicos en todo el mundo.

Cómo será la audiencia general del miércoles Las audiencias generales forman parte de la rutina habitual del Papa y se celebran casi todos los miércoles del año. En estos encuentros, León XIV se reúne con peregrinos que llegan desde distintos países para participar de una instancia de oración, reflexión y contacto con el pontífice. La actividad puede realizarse en la plaza de San Pedro o en un espacio cubierto del Vaticano, de acuerdo con las condiciones meteorológicas. La confirmación de la audiencia para este miércoles representa la vuelta a ese esquema de encuentros públicos después de la intervención. Por el momento, la información difundida por el Vaticano confirma la realización de la audiencia, mientras el Papa avanza con el regreso progresivo a sus compromisos. Su reaparición del domingo había anticipado esa intención y ahora tendrá continuidad con el encuentro semanal con los peregrinos. La recuperación de León XIV se mantiene bajo atención por las posibles consecuencias que la operación pueda tener sobre su agenda. La audiencia del miércoles será el primer regreso a una actividad regular desde la cirugía, aunque el pontífice ya había expresado su voluntad de retomar sus funciones de manera gradual.

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