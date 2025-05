El Gobierno ya decidió qué pasará con el feriado del domingo 25 de mayo ¿Se pasa?

feriados de noviembre 2024.jpg

Qué pasará con el feriado del 25 de mayo de 2025

De acuerdo con lo establecido por la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y días no laborables en Argentina, los feriados conmemorativos que coinciden con fines de semana no pueden ser movidos. Esto significa que no habrá descanso adicional el lunes 26, como sucedió en otras ocasiones en las que se buscó fomentar el turismo interno con fines de semana largos. Por lo tanto, solo tendrán asueto quienes trabajan los domingos, sin impacto para el resto de los trabajadores.