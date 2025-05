Comodoro Py a los sillazos por el acusatorio y tercera citación para un testigo en causa contra Cúneo Libarona

La Cámara Federal dispuso desalojar al fiscal de esa instancia que va a resistir. El Procurador Eduardo Casal elevará una nota al Gobierno con un diagnóstico crudo, luego de que todo el Ministerio Público Fiscal se alineara en los reclamos. Testimonial no termina de convencer.

La segunda declaración, así como la primera, no terminó de conformar a los investigadores, en el expediente delegado en el fiscal Carlos Stornelli, por eso hubo un nuevo cuarto intermedio. El interrogatorio giró en torno a la evaluación y diagnóstico que había hecho el Ministerio de Justicia para fijar la fecha y la eventual asignación de recursos tanto técnicos como edilicios para satisfacer la futura demanda de audiencias que requiere el nuevo Código Procesal Penal. El testigo respondió sobre los espacios requeridos, pero hizo agua cuando buscaron saber cómo y en base a qué elementos se habían alcanzado esos parámetros y no otros. Nuevamente fue una audiencia friccionada y la de hoy podría no ser la última.