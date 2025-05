Blanqueo: finalizó la última fase, mientras el Gobierno alista medidas para hacer circular los dólares del colchón

Cerró la fase 3 del Régimen de Regularización de activos, conocido como "blanqueo". Si bien hoy finalizó el tiempo para manifestar la adhesión, todavía se podrá hacer la presentación de la declaración jurada que estará habilitada hasta el 6 de junio. Aunque aún no hay precisiones de cuándo se publicarán los resultados oficiales de esta última fase, el Gobierno ya logró formalizar más de u$s30.000 millones, consolidando este proceso como el segundo blanqueo más importante de los últimos 20 años en la Argentina. El más exitoso sigue siendo el "Régimen de Sinceramiento Fiscal" implementado durante el gobierno de Mauricio Macri que logró una regularización de activos de u$s116.800 millones.

Como beneficio diferencial de esta última etapa, quienes declararon la totalidad de sus bienes no debieron pagar ningún costo por la regularización. Sólo en los casos en que los activos superaron el umbral exento de u$s100.000 , se aplicó una alícuota del 15% -la más elevada del régimen- pero únicamente sobre el monto excedente.

Si bien el blanqueo impulsado por Javier Milei no tuvo un fin recaudatorio, se consolidó como un motor clave para la economía. Su impacto sobre las reservas del Banco Central fue decisivo para atravesar el segundo semestre de 2024, luego de una profunda recesión durante la primera mitad del año. Además de fortalecer las arcas del Banco Central, el régimen generó un cambio estructural en el sistema financiero: se abrieron 338.955 cuentas CERA en dólares , lo que marcó un hito en términos de apertura de cuentas en dólares. Este fenómeno sentó las bases para esta etapa que el Gobierno define como “remonetización de la economía”.

Según LCG, "en la medida que el BCRA no intervenga dentro de las bandas, las transacciones en el MULC tenderán a traducirse en mayores depósitos en dólares a partir de la compra de divisas por parte de privados (asumiendo que los saldos quedan en el sistema)". En ese sentido, afirman que "en el corto plazo, se espera la reversión de la caída previa motivada por la entrada de capitales que se genere por la liquidación de la cosecha, el flujo -cada vez menor, de préstamos en dólares-, la flexibilización que el Gobierno ofreció a capitales extranjeros y el eventual "nuevo blanqueo" del que aún se desconoce la letra chica".

Captura de pantalla 2025-05-07 190936.png El fuerte crecimiento de los depósitos privados en dólares, motivado por el blanqueo. Gentileza: LCG.

El Gobierno se prepara para nuevas medidas buscando sacar los dólares que aún siguen sin blanquear, "abajo del colchón"

Algunos de los rumores que circularon en los últimos días, fue el objetivo del Gobierno de apuntar hacia los dólares que siguen debajo del "colchón" y que voluntariamente las personas físicas podrán disponer para el libre cambio, aumentando la circulación de esta moneda, para impulsar el crecimiento de la economía. Este "run run" que apunta a un "mini blanqueo" de u$s150.000 sin declarar, ya genera ruido en los tributaristas.

El contador público Daniel Dublin señaló a Ámbito que el blanqueo de Javier Milei "resultó muy inferior a lo recaudado en el blanqueo de capitales de Mauricio Macri –aproximadamente un 25% de lo obtenido en esa oportunidad– y evidentemente no ha satisfecho en totalidad las expectativas que se tenían al momento de su sanción".

Por otra parte, advirtió que ante un eventual "nuevo blanqueo" o ante la posibilidad de disponibilidad de fondos en dólares sin control fiscal, "deberá tenerse en cuenta los protocolos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)". A su vez, aseguró que "si se cumplieran los enunciados recientes de reducción y simplificación del sistema tributario sumado a una eficiente gestión de fondos públicos tornarían innecesarias la adopción de estas medidas de absoluta injusticia con quienes pagaron sus impuestos en tiempo y forma".

El Ministerio de Economía por el momento da pistas, pero mantiene el hermetismo sobre las nuevas medidas que se darán a conocer la próxima semana. Eso sí, Luis Caputo anticipó que la intención es permitir que los argentinos utilicen ese dinero para adquirir autos, inmuebles, embarcaciones, viajes, electrodomésticos o “lo que sea”, sin que nadie les exija justificaciones.

No obstante, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue enfático al aclarar que el Gobierno no pondrá en riesgo la posición del país frente a los organismos internacionales: “Argentina no va a ingresar en ninguna lista negra”, afirmó, y aseguró que se mantendrán los estándares alcanzados en materia de prevención del lavado de dinero.