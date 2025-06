Con un fuerte discurso contra Javier Milei, Cristina denunció una persecución en su contra: "Me quieren presa o muerta"

La expresidenta protagonizó un acto en Paso de los Libres y se refirió a un posible fallo en su contra: "Si estoy acabada, ¿por qué no me dejan competir?".

En medio de los trascendidos por un posible fallo de la Corte Suprema en el marco de la causa Vialidad , Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en la provincia de Corrientes , donde dijo: "Me gatillaron en la cara, porque me quieren presa o muerta". La jornada también sirvió para expresar su apoyo a la candidatura a gobernador de Martín Ascúa , intendente de Paso de los Libres , que competirá en las elecciones provinciales del 31 de agosto.

"Tenemos que tener en claro que nuestra obligación como militantes nacionales y populares es no llorar sobre la leche derramada, sino la de volver a organizarnos", señaló la expresidenta y se refirió al posible fallo judicial en su contra: "No hay que enojarse, hay que estar atentos a que me metan presa". "Si estoy acabada, ¿por qué no me dejan competir?", agregó y apuntó que "en el fondo, los que tienen miedo son ellos. Solamente la gente que tiene miedo y odio trabaja de esa manera".