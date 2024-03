Fernando Burlando dijo que ''será durísimo'' el futuro de los jugadores de Vélez acusados

Por otra parte, Burlando analizó la culpabilidad del arquero Sosa en el hecho, ya que pese a estar detenido, no habría participado activamente del abuso, siendo que los primeros indicios de la investigación habrían revelado que el mismo se habría retirado del lugar antes de que se cometa el hecho.

"Si bien no participa activamente del abuso sexual, es quien convoca a la emboscada, así que va a ser muy difícil, aunque aparenta una menor responsabilidad. Para los demás, será una lucha entre lo consentido y lo no consentido, pero las lesiones que registra la víctima están constatadas y eso rompe cualquier tipo de alternativa de que sea algo consentido", sentenció.

Además, desde Vélez tomaron la decisión de suspender los contratos de los profesionales implicados en las últimas horas: "En virtud de los hechos de público conocimiento que involucran a los futbolistas del plantel profesional de la Institución Sebastián Sosa, José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio, el Club comunica que en el día de la fecha se resolvió la suspensión del contrato de trabajo de los cuatro jugadores. Se dispuso el inicio de un sumario interno para que, a la máxima brevedad, se determinen las medidas definitivas a tomar respecto de los cuatro jugadores", expresó la entidad de Liniers.

Los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual esperan por una audiencia clave por sus libertades

Los cuatro futbolistas de Vélez Sársfield aprehendidos bajo cargos de abuso sexual agravados permanecen alojados en la Dirección General de Investigaciones de Tucumán a la espera de una audiencia clave, en la que se resolverá si recuperan la libertad o transitan presos el resto del proceso.

Sebastián Sosa, José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio quedaron privados de su liberad el lunes, después de que la presunta víctima declarara durante unas cuatro horas en Cámara Gesell y la fiscal María Eugenia Posse pidiera sus aprehensiones.

Por el sistema procesal de Tucumán, esa situación se puede extender por un máximo de 48 horas, dentro de las cuales el juez de Garantías debe convocar a una audiencia oral a todas las partes para definir si excarcela a los imputados o les dicta la prisión preventiva.

Esa audiencia tiene como fecha tope el miércoles 20 de marzo a las 15 horas con la presencia del juez Lucas Taboada.

El juez tiene un abanico de posibilidades para resolver, desde descartar la imputación (lo que a estas alturas parece descartado) hasta dictar la preventiva y disponer que los futbolistas sean alojados en un establecimiento del Servicio Penitenciario local.

En el medio, podría disponer la libertad de todos porque considera que no hay "riesgos procesales" (de fuga o entorpecimiento de la investigación), imponiendo una serie de restricciones y garantías para la víctima, incluyendo el monitoreo por una tobillera electrónica.

Los cuatro futbolistas cuentan con abogados defensores tucumanos: Ernesto Baclini, por Sosa; José Molina, por Osorio y Cufré, y Mariano Atim Antoni, por Florentín.

Qué dice la denuncia por la que fueron detenidos los cuatro jugadores de Vélez

El "Fortín" debía jugar ante Atlético Tucumán, razón por la que se encontraban en dicha provincia, por la octava fecha de la Copa de la Liga, partido que terminó 0-0. Mientras se encontraban allí, el uruguayo Sosa se comunicó con la denunciante, a quien invitó a la habitación del hotel y con quien mantuvo una conversación antes y después del encuentro. Esos chats se filtraron por las redes sociales una vez elevada la denuncia por "abuso sexual con acceso carnal agravado por dos o más personas".

"El sábado 2 marzo, mientras me encontraba en la cancha de Atlético Tucumán, fui al sector denominado zona mixta , frente al micro donde estaba el plantel de Vélez. Desde arriba del micro me empezaron a hacer caritas. Ahí el arquero suplente, Sebastián Sosa, me mandó un mensaje por la aplicación Instagram y me pidió mi número de teléfono, a lo que acepté y le pase mi WhatsApp", comentó la víctima, quien además agregó: "Sosa me empezó a escribir, diciéndome que tenía la noche libre y preguntándome si quería que tomemos algo. Yo acepté".

El relato sigue: "Me preguntó si tenía alguna amiga para invitar, pero le dije que no y él me dijo que estaba con otros compañeros. Yo le respondí, textualmente: 'Mientras no se desubiquen, no hay problema'. Tipo 22, Sosa me dijo que vaya al hotel Hilton ubicado en Piedras y Miguel Lillo. Puntualmente, a la habitación 407″, dijo la periodista.

La joven continuó con el relato en su denuncia: "me ofrecieron dos latas de cerveza y, luego, me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres. Les respondí que no, que no me atraía y que siempre que estaba con alguien era sólo entre dos. En ese momento, me ofrecieron fernet en un termo Stanley color blanco. Los jugadores hacían como que tomaban o directamente se pasaban el vaso y siempre iba para mí". Lo que sigue del relato tiene que ver con el accionar sexual, sin consentimiento de la periodista, de los jugadores de Vélez, los cuales se mantienen a resguardo en el expediente.

Los chats que se filtraron que datan de después del encuentro, hablan sobre el acto: "conozco mis límites y sé que ayer los puse y ni él (por Florentín) ni el otro (no se especifica si es Cufré u Osorio) pararon".