Insólito: fue una peluquería a hacerse trenzas, no quiso pagar y le cortaron todo el pelo

Antes del incidente, cuando se estaban haciendo las trenzas a la clienta, May publicó un video en sus historias de Instagram donde se la veía trabajando. Una amiga de la estilista reconoció a la persona que estaba haciéndose el servició y advirtió: "May, tené cuidado porque esta chica tiene la modalidad de ir a las estéticas, hacerse de todo e irse sin pagar ". Igualmente, se acercó a la peluquería por si surgía algún inconveniente.

May realizó su trabajo normalmente y una vez finalizado, al momento de pagar, la clienta dijo que tenía problemas con su billetera virtual. “En un momento me dijo que iba hasta tal lugar y me traía la plata en efectivo, pero no accedí a que se vaya”, explicó la estilista.