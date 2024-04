Inversiones: ¿Cómo posicionarse ante los posibles escenarios macroeconómicos?

Para los estrategas del Bank of América (BofA) ya se respira un final de ciclo que, sumado a la ambigüedad de los datos económicos, no hace más que cuestionar los relatos de analistas e inversores sobre lo que vendrá de ahora en más. Pero hasta tanto no se vislumbre "de qué lado de la mecha se está" -parafraseando a los Redondos- la gente del BofA analizó los distintos escenarios plausibles y cuáles serían las mejores inversiones en cada uno de ellos.