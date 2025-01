Información importante: estas multas dejaron de tener vigencia en enero 2025

En el caso de infracciones leves, como estacionar en doble fila, exceder un 10% del límite de velocidad permitido, no respetar las señales de tránsito y manejar en zonas no habilitadas, como veredas o andenes; los dueños del vehículo pueden pedir la baja de la multa a los dos años. En caso de infracciones graves, como ignorar un semáforo en rojo, circular sin patente, conducir en contramano, no usar cinturón de seguridad y negarse a dar información a las autoridades, deberán esperar cinco años para que prescriba.