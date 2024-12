Juicio contra Leonardo Cositorto: el veredicto se conocerá en febrero luego de la declaración de los últimos testigos

Luego de conocer esta decisión, Cositorto consideró que terminar el juicio en febrero es "una verguenza". Sin embargo, el magistrado respondió con contundencia: "Esto no es un canal de televisión, la opinión que tiene de este Tribunal puede expresarla en los medios de comunicación, para eso se lo autorizó. Hágalo allá, no acá ".

El acusado ratificó su inocencia y apuntó: "Si este juicio fuera oral y público y esté dentro de un contexto de legalidad no pueden condenar un hecho que no existió porque una estafa se hace en persona y una asociación ilícita es una estupidez", dijo en diálogo con Noticias Argentinas.

"Radicaron una denuncia por extorsión en Villa María donde nosotros no operábamos, sino que era otra empresa. Mandaron una orden de detención internacional, un disparate sostenido por una película trucha", criticó Cositorto, que reclamó: "Tendría que haber una absolución, este juicio debe ser declarado nulo o tienen que llevarlo al ámbito federal".

Por útlimo, negó que haya delito penal y recriminó haber estado detenido durante 32 meses: "Nos destruyeron la empresa. Una cosa vergonzosa que ocurre en la Argentina. La corrupción, la mafia y el Estado paralelo".

Durante su declaración ante la Justicia, Cositorto se había pronunciado en el mismo sentido y recriminó no poder aportar pruebas al expediente: “Me suben al ring atado de manos y el resto de los abogados muestran pruebas mentirosas”, remarcó.

Asimismo, Cositorto aseguró que recibió maltrato en Córdoba: “No me dejaron hacer huelga de hambre y cuando quise pesarme, el médico del penal se negó hacerlo, me maltrataron y me pegaron”.