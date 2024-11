Declaró Leonardo Cositorto y defendió su inocencia en el juicio por Generación Zoe: "Lo único que pido es que me dejen trabajar"

“La empresa es una empresa de coaching, la acusación dice que todo era una pantalla y teníamos el aval de la Universidad Colombia. También dicen que el trading (actividad de comprar y vender activos financieros electrónicos) era una pantalla y hasta yo hacía trading”, argumentó.

Sobre el primer juicio en su contra, se mostró molesto por no poder aportar pruebas al expediente. “Me suben al ring atado de manos y el resto de los abogados muestran pruebas mentirosas”, remarcó.

Asimismo, Cositorto marcó que recibió maltrato en Córdoba: “No me dejaron hacer huelga de hambre y cuando quise pesarme, el médico del penal se negó hacerlo, me maltrataron y me pegaron”.