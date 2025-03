Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran dos nuevos testigos clave

"No son tan relevantes porque en mi caso me enfoco en la cuestión médica", expresó Mischanchuk, quien reafirmó la inocencia de su defendida, Cosachov, insistiendo: "No hay manera de vincular a mi cliente, que es psiquiatra, con tan penoso desenlace".

juicio-maradona.png El juicio por la muerte de Diego Maradona sigue su curso en la quinta audiencia. Archivo

Nueva audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona

La audiencia de hoy dará inicio a las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Además de la psiquiatra, están imputados por homicidio simple con dolo eventual el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su superior Mariano Perroni, la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Forlini, y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna. Mientras tanto, la enfermera Gisela Madrid será juzgada por un jurado popular.

"No había aparatología suficiente para atender a Maradona", señalaron los profesionales de la salud que intentaron asistirlo.

Colin Campbell Irigoyen, vecino del country San Andrés, fue el primer médico en llegar a la vivienda. "Llegué, le estaban haciendo maniobras de reanimación y me sumé con un tensiómetro y un estetoscopio. Ya estaba muerto desde hacía un par de horas", aseguró Campbell, quien agregó: "Lo vi frío y no reaccionaba a nada".

El psicólogo Carlos Díaz fue quien realizó la llamada a la guardia para consultar si algún médico del barrio cerrado podía acudir a examinar a Maradona.

Por su parte, Juan Carlos Pinto, médico de la empresa especializada en emergencias médicas +Vida, destacó que en la casa "no había aparatología suficiente para atender al paciente". Pinto firmó el certificado de defunción a las 13:15 y le comunicó a la familia la trágica noticia: "No querían aceptar que había muerto".

En ese sentido, añadió que Maradona ya presentaba signos de fallecimiento y que intentó reanimarlo con un desfibrilador, sin éxito.

"Hacía rato que estaba muerto, más de dos horas aproximadamente. Lo digo por varias razones: por los signos de rigidez que tenía, su postura cadavérica, que se hace más manifiesta a partir de las dos horas, y porque tenía manchas cadavéricas en la espalda", concluyó.

Además de las declaraciones del dueño de la casa y de la agente inmobiliaria, el abogado Fernando Burlando detalló que seguramente, durante la jornada de hoy, declare Jana Maradona y se aclarará la elección de la vivienda para la internación: "La elección fue a través de personas de la oficina de Matías Morla, eso está más que claro. Si un médico me dice que puedo pasar a una internación, los familiares van a asentir porque no entienden de salud o medicina". Además, también se espera que declare Julio Coria, integrante del staff de seguridad de Maradona.

Revelaron fotos y videos de cómo encontraron su cuerpo

La tercera jornada del juicio por la muerte de Diego Maradona se celebró sin la presencia de cinco de los siete acusados, entre los que se encontraban Leopoldo Luque y Agustina Cosachov. En esta sesión, se mostraron pruebas clave, como las fotos y el video que documentan cómo fue encontrado sin vida al exfutbolista argentino el 25 de noviembre de 2020 en su residencia en San Andrés, Tigre.

El material visual fue proyectado en un televisor de gran tamaño, que fue introducido en la sala durante la mañana. Además, se presentó una maqueta de la vivienda donde ocurrió el fallecimiento, aportada por Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, y utilizada por los testigos durante sus declaraciones.

La primera imagen mostrada correspondió a la escena del cuerpo de Maradona sobre la cama de su habitación, cubierto con una sábana blanca hasta el cuello. Solo su cabeza era visible, descansando sobre el colchón sin ninguna almohada. Esta foto se presentó justo antes de la que el fiscal Patricio Ferrari había mostrado al inicio del juicio, en la que ya se veía al cuerpo sin la sábana.