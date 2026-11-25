A 6 años de la muerte de Maradona: uno por uno, quiénes son los acusados en el juicio + Agregar ámbito en









Seis profesionales de la salud esperan el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, después de varios meses de declaraciones.

El médico clínico Pedro Di Spagna fue absuelto durante la última audiencia, que se desarrolló el pasado 22 de octubre. LA Times

Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona. El exfutbolista falleció en 2020, a los 60 años, mientras atravesaba una internación domiciliaria en un barrio privado del partido bonaerense de Tigre, después de haber sido operado por un hematoma subdural.

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Desde entonces, la Justicia investigó las circunstancias en las que se produjo su fallecimiento y las responsabilidades de los profesionales de la salud que estuvieron a cargo de su recuperación. El proceso estuvo marcado por declaraciones de especialistas, pericias médicas, conversaciones entre los imputados y la anulación del primer juicio oral en 2025.

La muerte de Diego Maradona El 2 de noviembre de 2020, tres días después de cumplir 60 años, Maradona fue internado en una clínica de La Plata. Tras una serie de estudios, los médicos detectaron un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y una de las membranas que lo recubren. Al día siguiente fue trasladado a la Clínica Olivos, donde se sometió a una intervención quirúrgica.

El 11 de noviembre recibió el alta hospitalaria y se instaló en una propiedad del barrio privado San Andrés, en Benavídez. Ahí debía continuar con su recuperación bajo la modalidad de internación domiciliaria, acompañado por enfermeros y supervisado por especialistas.

Dos semanas después, el ícono argentino fue encontrado sin vida. La autopsia determinó que falleció como consecuencia de un edema agudo de pulmón derivado de una insuficiencia cardíaca crónica agravada. Los estudios también identificaron una miocardiopatía dilatada.

Juicio por Maradona: quiénes fueron los acusados Siete profesionales llegaron al segundo juicio oral por el fallecimiento del astro. Durante los alegatos finales, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren modificaron parte de la acusación original y diferenciaron las responsabilidades que atribuyeron a cada integrante del equipo sanitario. Los profesionales involucrados y los pedidos de la Fiscalía fueron los siguientes: Leopoldo Luque: neurocirujano y médico personal de Maradona. La acusación cuestionó sus decisiones respecto de la internación domiciliaria y el seguimiento clínico. La Fiscalía solicitó 12 años de prisión y diez de inhabilitación profesional

Nancy Forlini: médica encargada de coordinar la prestación domiciliaria de Swiss Medical. Los fiscales cuestionaron la organización de la asistencia sanitaria y solicitaron diez años de cárcel y otros diez de inhabilitación

Agustina Cosachov: psiquiatra responsable del tratamiento de salud mental del exfutbolista. La Fiscalía pidió ocho años de prisión y diez de inhabilitación profesional

Carlos Díaz: psicólogo especializado en adicciones que participó del tratamiento durante los últimos meses de vida del Diez. Los fiscales solicitaron cinco años de cárcel y diez de inhabilitación

Mariano Perroni: coordinador del servicio de enfermería. La acusación cuestionó la supervisión del personal encargado de asistir al paciente y pidió cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación

Ricardo Almirón: enfermero que participó de la atención domiciliaria. La Fiscalía solicitó cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación profesional

Pedro Di Spagna: médico clínico convocado como interconsultor. Fue absuelto después de que los fiscales y las querellas desistieran de sostener una acusación en su contra También forma parte de la causa Dahiana Gisela Madrid, una de las enfermeras que atendieron a Maradona. Su situación quedó fuera de este debate oral debido a que solicitó ser juzgada mediante un proceso separado por jurados. La Fiscalía mantuvo la acusación por homicidio simple con dolo eventual contra Luque, Forlini y Cosachov. Para Díaz, Perroni y Almirón solicitó condenas por homicidio culposo. Cuándo se conocerá el fallo por la muerte de Maradona El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro va a comunicar su veredicto el martes 22 de diciembre de 2026, a las 12 horas. La fecha fue anunciada por Alberto Gaig, presidente del tribunal, durante la última audiencia del 22 de octubre. El magistrado integra el cuerpo judicial junto con Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Los tres deberán evaluar las pruebas incorporadas durante el debate, los testimonios de los especialistas y los argumentos presentados por las acusaciones y las defensas.

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