La AFA, la Selección argentina, clubes de distintos países e instituciones deportivas lo recordaron con emotivos mensajes. Aquel 25 de noviembre de 2020 quedó marcado para siempre en la memoria colectiva. Sus goles, sus gambetas y su zurda prodigiosa siguen alimentando una leyenda que atraviesa generaciones.

Se cumplen seis años de la muerte de Diego Maradona. Un deportista que trascendió la barrera de las canchas de fútbol para para convertirse en una leyenda viviente.

Hay nombres que el paso del tiempo no consigue alejar de la memoria. Hay fechas que quedan grabadas para siempre. Días en los que una noticia paraliza a un país, atraviesa fronteras y deja una herida difícil de cerrar. Para millones de argentinos, el 25 de noviembre de 2020 fue uno de esos días. Alrededor del mediodía, una noticia que ninguno esperaba comenzó a circular cada vez con más fuerza: "Murió Maradona".

Los corazonbes se helaron, el consciente colectivo se negaba a aceptarlo, el mundo se paralizaba con la ingrata noticia. Diego Armando Maradona partía de este mundo terrenal a los 60 años y su nuerte provocaba una conmoción que todavía hoy, seis años después, sigue despertando emociones.

Este miércoles 25 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la muerte del Diego. Y, como sucede cada año, el fútbol argentino y mundial vuelve a detenerse para recordar a uno de los deportistas más extraordinarios de todos los tiempos. Porque Diego ya no está físicamente, pero permanece en las canciones, las banderas, las camisetas, los tatuajes y, sobre todo, en la memoria y en el corazón de quienes alguna vez lo vieron hacer magia con una pelota.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se sumó al homenaje con una publicación en su portal oficial titulada «Maradona, una huella que el tiempo no borra» , en la que destacó la dimensión de un futbolista que trascendió las fronteras del deporte para convertirse en uno de los máximos símbolos de la identidad nacional.

"A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino como una figura irrepetible, cuyo legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte", expresó la entidad.

En otro tramo del comunicado, la AFA sostuvo: "Diego fue mucho más que un futbolista extraordinario. Con la camiseta de la Selección Argentina protagonizó momentos que quedaron grabados para siempre en la historia, alcanzó la cima del fútbol mundial en México 1986 y se convirtió en uno de los máximos símbolos de la identidad futbolística argentina".

#DiegoEterno Maradona, una huella que el tiempo no borra.A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino, con un legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte. https://t.co/N2E6QB9LZk https://t.co/vyQBCoVMMs — Selección Argentina (@Argentina) November 25, 2026

El mensaje también hizo hincapié en la manera en que su figura continúa llegando a quienes nunca tuvieron la posibilidad de verlo jugar: "Para quienes lo vieron jugar, Diego representa una época inolvidable; para quienes no tuvieron esa posibilidad, sus goles, sus gambetas y sus hazañas siguen siendo parte de un relato que se transmite de generación en generación".

Y agregó una referencia a su presencia simbólica durante la consagración argentina en Qatar 2022, cuando la tercera estrella volvió a poner al Diez en el centro de las celebraciones, entre canciones, banderas y homenajes.

La AFA cerró su reconocimiento con una frase que resume buena parte de lo que representa Maradona para el país: "Porque hay futbolistas que construyen grandes carreras y otros que, como Diego, terminan convirtiéndose en parte de la identidad de un país".

Un legado que no conoce fronteras

Los homenajes también se multiplicaron en las redes sociales. La cuenta oficial de la Selección Argentina publicó un video alusivo acompañado por el mismo concepto elegido por la AFA: "Maradona, una huella que el tiempo no borra". Un reconocimiento a quien llevó la camiseta nacional a lo más alto y se convirtió en una referencia inevitable de la historia albiceleste.

La CONMEBOL fue otra de las primeras instituciones en recordar al astro argentino. A través de imágenes de distintas etapas de su trayectoria, repasó su recorrido como futbolista y también su paso como entrenador de la Selección.

La Liga Profesional, que tuvo la oportunidad de conocerlo en su etapa como director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, eligió una frase sencilla, pero cargada de sentimiento: "Por siempre en nuestra memoria".

Los clubes que formaron parte de su extraordinaria carrera tampoco dejaron pasar la fecha.

Boca, uno de los grandes amores futbolísticos de Diego, lo recordó como un símbolo eterno. "En cada triunfo, en cada rezo, en los tatuajes y en las banderas: siempre presente en el corazón de los bosteros"., publicó la institución. Una declaración que refleja el vínculo especial entre Maradona y el pueblo xeneize.

Desde Italia, el Napoli volvió a demostrar que la relación con Diego permanece intacta. El club de la ciudad que lo convirtió en una de sus mayores leyendas publicó una imagen del Diez junto a una pelota, con el cielo del antiguo San Paolo como escenario. El estadio que hoy lleva su nombre es, desde hace años, un santuario para los napolitanos.

En su cuenta en español, el conjunto italiano eligió una frase que sintetiza décadas de amor: "Hace 6 años que Nápoles te extraña. Hace más de 40 que te ama".

Sevilla, donde Maradona tuvo un breve paso, también se sumó a los recuerdos. "El mundo del fútbol te echa de menos, Diego", expresó el club español en una de sus publicaciones.

Las imágenes, los videos y las fotografías del astro inundaron las redes sociales. Hinchas de distintos rincones del planeta volvieron a compartir sus goles, sus celebraciones y esos momentos irrepetibles que hicieron de Maradona una figura universal.

México 1986, la gloria que se hizo eterna

Hablar de Maradona es hablar inevitablemente del Mundial de México 1986. Con la camiseta número 10 y el brazalete de capitán, Diego condujo a la Selección argentina hacia su segunda Copa del Mundo y protagonizó algunas de las actuaciones individuales más extraordinarias que se recuerden en la historia del fútbol.

Aquel 22 de junio, frente a Inglaterra, convirtió dos goles que quedaron para siempre en la memoria colectiva: la denominada Mano de Dios y el Gol del Siglo, una obra de arte que todavía hoy parece desafiar las leyes de la lógica.

40 AÑOS AÑOS DE LA MANO DE DIOS Y EL GOL DEL SIGLO Cada 22 de junio vuelve a mí la emoción de aquella tarde imposible en México. No es una fecha más: es una bisagra en mi vida, un antes y un después.Diego transformó para siempre mi manera de contar el fútbol y cambió mi vínculo con la gente. Su talento desbordó las fronteras y llevó un relato nacido en América Latina a cada rincón del planeta.Aquel estadio no era un escenario cualquiera. Había tensión, memoria y un clima hostil para los argentinos. Pero Diego apareció con la rebeldía de los elegidos.Primero, la picardía que el mundo bautizó como la Mano de Dios. Después, la obra maestra: una corrida eterna, un puñado de gambetas y el gol más lindo de la historia de los mundiales.No fue solo una jugada extraordinaria. Fue el desahogo de un pueblo, la reivindicación de una camiseta y la certeza de que el fútbol, a veces, puede convertirse en poesía.Cuarenta años después, todavía siento que aquella tarde Diego nos regaló un instante de eternidad. — Víctor Hugo Morales (@VHMok) June 22, 2026

Una semana después, el 29 de junio, levantó la Copa del Mundo en el estadio Azteca. Bajo el sol mexicano, el hombre nacido en Villa Fiorito alcanzaba la gloria eterna y llevaba a la Argentina a lo más alto.

Desde Fiorito hasta La Paternal, desde el Riachuelo hasta Nápoles, su historia se transformó en una leyenda que excedió cualquier frontera. Su zurda, sus gambetas y su personalidad quedaron asociadas para siempre a una manera única de entender el fútbol.

Incluso después de su muerte, su presencia acompañó simbólicamente a otra generación de campeones. Durante Qatar 2022, cuando Lionel Messi y sus compañeros conquistaron la tercera estrella, el recuerdo de Diego estuvo presente en las canciones, las banderas y las celebraciones de millones de argentinos.

La noticia que paralizó al mundo

Pero la historia de Maradona también tiene capítulos dolorosos. Su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, abrió interrogantes y discusiones sobre las responsabilidades de quienes integraban su entorno y estaban a cargo de su cuidado.

Después de una internación inicial en la clínica Ipensa, Diego fue trasladado a una clínica de Olivos para ser operado de un hematoma subdural. El 11 de noviembre recibió el alta hospitalaria y fue llevado en ambulancia a una casa alquilada en el barrio San Andrés, en Tigre, donde continuaría su recuperación.

El mediodía del 25 de noviembre, después de permanecer aproximadamente 12 horas sin controles médicos, fueron convocadas ambulancias al domicilio porque Maradona no presentaba signos vitales. En los días anteriores había evidenciado un deterioro físico importante, permanecía gran parte del tiempo en cama y presentaba una considerable hinchazón, sobre la que familiares y allegados habían advertido a los médicos.

Las circunstancias de su fallecimiento dieron lugar a una investigación judicial y a un proceso oral en el que se ventilaron las responsabilidades de quienes lo rodeaban. La causa continúa siendo parte de una historia dolorosa que todavía busca respuestas. El veredicto está previsto para el próximo 22 de diciembre.

La noticia de su muerte había generado un luto nacional e internacional. Las imágenes de su despedida recorrieron el mundo y los homenajes se multiplicaron en cada estadio. Lionel Messi también lo recordó con un gesto que dio la vuelta al planeta: después de marcar un gol con Barcelona, se quitó la camiseta del club y mostró debajo una vieja casaca de Newell's que había vestido Maradona.

El hombre, el mito y la leyenda

A seis años de aquel día, Diego sigue siendo mucho más que una colección de títulos, récords y estadísticas. Su figura despierta admiración, nostalgia, debates y sentimientos encontrados. Fue el futbolista capaz de hacer feliz a un país entero, pero también un hombre atravesado por contradicciones, polémicas, afectos, amistades, traiciones y una vida que transcurrió siempre bajo una exposición extraordinaria.

Quedaron sus frases inolvidables, el recuerdo de Doña Tota y Don Diego, sus amigos, sus declaraciones, sus excesos, sus alegrías y también las miserias de una historia tan inmensa como humana.

Quedó, sobre todo, la imagen de aquel jugador que parecía tener la pelota atada al botín izquierdo y que podía cambiar el destino de un partido con una gambeta. El chico de Fiorito que conquistó el mundo y que encontró en Nápoles un amor que todavía desafía al tiempo.

Hoy, las nuevas generaciones lo descubren en videos, fotografías y relatos. Los que tuvieron la fortuna de verlo jugar lo recuerdan como una época irrepetible. Los que no llegaron a compartir aquellos domingos de fútbol aprenden a conocerlo a través de las historias que pasan de padres a hijos.

Porque hay ausencias que el tiempo no consigue convertir en olvido. Y hay futbolistas que, por lo que hicieron dentro de una cancha, terminan siendo mucho más que deportistas.

A seis años de su partida, Diego Armando Maradona sigue gambeteando en la memoria de millones. En una bandera, en una canción, en una camiseta número 10 o en el recuerdo de aquel gol imposible.

Aunque ya no estés, Diego, no hace falta más que entrecerrar los ojos para verte gambetear las nubes en el cielo.