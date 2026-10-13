Juicio por la muerte de Diego Maradona: las querellas de Jana y Dieguito Fernando presentan sus alegatos finales

El proceso judicial continuará este martes en los tribunales de San Isidro, con las exposiciones de los abogados de dos de sus hijos. La Fiscalía ya solicitó penas de prisión para seis de los siete profesionales de la salud imputados, mientras que la última audiencia está prevista para el jueves 22 de octubre.

Continúa el juicio por la muerte de Maradona.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresó en una etapa decisiva y continuará este martes 13 de octubre con los alegatos de cierre de las querellas que representan a Jana Maradona y Dieguito Fernando Maradona . La audiencia se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro , encargado de juzgar a los siete profesionales de la salud imputados por el fallecimiento del exfutbolista .

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Durante la jornada expondrán Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, y Félix Linfante, representante legal de Jana . Ambos presentarán sus conclusiones sobre las pruebas reunidas durante el debate y fundamentarán sus respectivas posiciones sobre la responsabilidad de los acusados.

El proceso se encuentra en la instancia de alegatos, en la que las partes analizan los testimonios, peritajes y demás elementos incorporados al expediente para sostener sus pedidos de condena o absolución.

En esta oportunidad, Dieguito Fernando no asistirá a los tribunales. Según confirmó Baudry, su lugar será ocupado por su madre, Verónica Ojeda , quien estará presente durante la exposición de las querellas.

El abogado también adelantó que el hijo menor de Maradona tiene previsto concurrir a la audiencia en la que se dé a conocer la sentencia.

El juicio por el fallecimiento de Maradon entra en sus jornadas finales.

Qué pidió la Fiscalía por la muerte de Diego Maradona

La nueva jornada llegará después de que los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren presentaran sus alegatos durante la semana pasada y cuestionaran las condiciones en las que se desarrolló la atención médica del exfutbolista.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal concentraron sus argumentos en las dos semanas anteriores al fallecimiento de Maradona, período durante el cual, según la acusación, se produjeron distintas irregularidades en la asistencia sanitaria.

La Fiscalía describió ese tramo de la atención como un escenario marcado por la desorganización y la falta de coordinación entre los profesionales responsables del tratamiento.

En ese sentido, atribuyó a los imputados una serie de acciones y omisiones que, de acuerdo con su hipótesis, contribuyeron al desenlace fatal.

Como resultado de su exposición, los fiscales solicitaron penas de prisión para seis de los siete acusados, aunque también pidieron que se retiraran los cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna.

De esta manera, la acusación pública estableció una diferenciación entre los profesionales sometidos a juicio, en función de las responsabilidades que consideró acreditadas durante el debate.

La decisión final sobre la responsabilidad penal de cada imputado corresponderá al tribunal, una vez que concluyan todas las exposiciones y se analice el conjunto de las pruebas.

Los próximos alegatos y cuándo podría conocerse la sentencia

Tras las presentaciones de las querellas, el juicio continuará con los alegatos de las defensas de los profesionales de la salud acusados.

Entre los abogados que deberán exponer se encuentran Diego Olmedo, representante del psicólogo Carlos Díaz, y Franco Chiarelli, defensor de Ricardo Almirón.

Los denunciantes pidieron la prisión para Luque y Cosachov. Archivo

También presentarán sus argumentos Nicolás D’Albora y Agustín Varela, abogados de Nancy Forlini, junto con Martín Montalto, representante de Mariano Perroni.

Por su parte, María Julia Marcelli, defensora oficial de Pedro Di Spagna, también tendrá su turno para desarrollar su posición ante los magistrados.

Una vez finalizados los alegatos, los acusados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 se retiren a deliberar.

El cronograma judicial establece que el jueves 22 de octubre será la última jornada prevista del juicio, aunque esa fecha no implica necesariamente que el veredicto deba conocerse ese mismo día.

El proceso busca determinar las eventuales responsabilidades penales de los profesionales que intervinieron en la atención de Maradona durante sus últimos días.

En este contexto, las exposiciones de los representantes de Jana y Dieguito Fernando constituirán una nueva instancia para analizar la actuación del equipo médico y las circunstancias que rodearon el fallecimiento del exfutbolista.

Con los alegatos de la Fiscalía ya concluidos y las defensas próximas a presentar sus argumentos, el juicio entra en su tramo final, a la espera de la deliberación del tribunal y de una resolución sobre la responsabilidad de los siete profesionales imputados.