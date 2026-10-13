La coincidencia médica que une a Francisco y León XIV: ambos perdieron un lóbulo pulmonar + Agregar ámbito en









El actual pontífice fue operado para extirparle un tumor maligno del pulmón derecho. Su antecesor atravesó una cirugía similar a los 21 años, cuando le quitaron el lóbulo superior del mismo órgano.

La coincidencia médica que une a Francisco y León XIV: ambos perdieron un lóbulo pulmonar.

El papa León XIV fue operado con éxito para extirparle un tumor maligno del pulmón, una situación de salud que llamó la atención por un antecedente médico que lo vincula con su antecesor, Francisco. Ambos pontífices fueron sometidos a cirugías en las que les extirparon un lóbulo del pulmón derecho, aunque por motivos diferentes y con décadas de diferencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La intervención de León XIV se realizó en el Policlínico Gemelli de Roma mediante una técnica videoasistida. Según informó el Vaticano, para completar la cirugía se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Además, el examen histológico efectuado durante la operación confirmó que el nódulo detectado correspondía a un adenocarcinoma pulmonar, una forma de cáncer de pulmón.

Francisco también fue operado del pulmón derecho a los 21 años La coincidencia con Francisco se remonta a 1957, cuando el entonces joven Jorge Bergoglio tenía 21 años. En aquel momento, una infección respiratoria derivó en una intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho. Décadas antes de convertirse en papa, el religioso argentino ya había atravesado una cirugía que volvería a cobrar relevancia durante su pontificado.

Aunque ambos perdieron parte del mismo órgano, las causas fueron distintas: mientras Francisco fue operado por una infección respiratoria, León XIV debió someterse a una intervención para extirpar una lesión maligna. Además, en cada caso se extrajo un lóbulo diferente: el superior en el pontífice argentino y el inferior en el actual Papa.

El actual pontífice fue operado para extirparle un tumor maligno del pulmón derecho. Su antecesor atravesó una cirugía similar a los 21 años, cuando le quitaron el lóbulo superior del mismo órgano. La extracción de un lóbulo pulmonar no significa que una persona viva con un solo pulmón. Los pulmones están divididos en lóbulos que participan en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, por lo que la extirpación de una de esas partes no equivale a la pérdida del órgano completo.

En el caso de Francisco, su historial médico volvió a generar preocupación en distintas oportunidades durante su papado, cuando atravesó episodios de bronquitis e infecciones respiratorias. En febrero de 2025, fue internado en el Hospital Gemelli de Roma por una infección polimicrobiana de las vías respiratorias que derivó en una neumonía bilateral. El antecedente de Francisco que circuló durante el cónclave La historia clínica de Francisco también estuvo presente durante los días previos a su elección como sucesor de Benedicto XVI, en marzo de 2013. Según un relato sobre aquellas jornadas, durante un almuerzo en la residencia de Santa Marta algunos cardenales que no apoyaban la candidatura de Bergoglio intentaron cuestionarlo mediante la difusión de información sobre su salud y supuestos vínculos con la dictadura. Entre los comentarios que circularon estaba la afirmación de que el entonces cardenal argentino tenía un solo pulmón. El cardenal hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga se habría ocupado de desmentir esa versión y aclarar que a Bergoglio le habían extirpado únicamente un lóbulo del pulmón derecho cuando tenía 21 años. Después de aquel almuerzo, el futuro pontífice se retiró a dormir una siesta. Horas más tarde, fue elegido papa y adoptó el nombre de Francisco.