La línea Mitre ramal Tigre interrumpirá su servicio por obras: a partir de cuándo y por cuánto tiempo + Agregar ámbito en









El ramal no prestará servicio por trabajos de renovación de vías. Los detalles de las tareas y qué pasará con el resto de las trazas.

Las tareas de mantenimiento requieren cortar la circulación habitual.

Los trenes del ramal Tigre de la línea Mitre interrumpirán totalmente su servicio durante el sábado 24 y el domingo 25 de octubre debido a obras de renovación en las vías. A su vez, las ramas José León Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán de manera limitada entre la estación Belgrano R y sus cabeceras en el conurbano bonaerense durante ambas jornadas.

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Estas tareas se enmarcan en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y buscan mejorar la seguridad del servicio. Dado que los trabajos exigen más tiempo que el margen nocturno habitual, las autoridades decidieron cortar la circulación durante todo el fin de semana para completar los arreglos.

Tren Mitre ramal Tigre: esquema de interrupciones El corte total del servicio en el ramal Tigre se extenderá únicamente por 48 horas durante el sábado 24 y el domingo 25 de octubre. Durante ese período, las cuadrillas trabajarán simultáneamente en tres puntos clave del recorrido.

Uno de los sectores afectados se encuentra cerca de la estación Olivos, donde se cambiará el enlace Norte. También se renovarán alcantarillas entre las calles Besares y Ramallo dentro de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en las inmediaciones de la estación San Fernando se realizará el reemplazo del enlace Sur.

Obras que se realizan en la línea Los trabajos forman parte de un plan integral que ya presenta un avance superior al 80%. Hasta el momento se renovaron 35 kilómetros de vías, además de intervenciones en 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel y 39 puentes.

A pesar de estos progresos, todavía existen tramos con rieles y durmientes deteriorados que superan los 40 años de antigüedad. Esta situación obliga a los trenes a circular a velocidad reducida en varias zonas, lo que genera demoras y cancelaciones cotidianas. El proyecto final contempla además la instalación de 4 nuevos paragolpes en la estación Tigre y la renovación total de 23 aparatos de vía, de los cuales 4 ya fueron cambiados y otros 2 se instalarán durante este fin de semana.

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