Emergencia ferroviaria: tres de cada cuatro trenes del Roca, Sarmiento y Mitre tienen revisiones atrasadas.

El Gobierno admitió que el deterioro del sistema pone en riesgo a los pasajeros. Además, las transferencias a la empresa operadora disminuyeron 22,6% en términos reales durante los primeros cuatro meses de 2026, mientras persisten demoras en reparaciones clave.

El sistema ferroviario metropolitano continúa atravesando una situación crítica a más de dos años de la declaración de la emergencia ferroviaria. El 75% de los trenes eléctricos de las líneas Roca, Sarmiento y Mitre tiene atrasadas sus revisiones programadas , mientras que distintas reparaciones consideradas necesarias para garantizar la operación acumulan demoras.

El propio Gobierno reconoció oficialmente el deterioro del sistema. En los fundamentos del Decreto 312/2026 , publicado el 4 de mayo en el Boletín Oficial, sostuvo que “el deterioro de los diferentes componentes del sistema ferroviario pone en riesgo no solo la calidad del servicio sino, principalmente, la salud de los pasajeros”.

La emergencia ferroviaria había sido declarada originalmente en junio de 2024 y fue prorrogada este año hasta el 14 de junio de 2028 , ante la persistencia de las condiciones que habían motivado la medida.

A este escenario se suma la evolución de los recursos destinados a la operación ferroviaria. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) , durante los primeros cuatro meses de 2026 la Sociedad Operadora Ferroviaria recibió aproximadamente $310.000 millones en transferencias del Estado nacional , una caída del 22,6% en términos reales frente al mismo período de 2025.

Uno de los principales problemas se encuentra en el mantenimiento del material rodante. Según información difundida oficialmente por Trenes Argentinos, el 75% de los trenes eléctricos de las líneas Roca, Sarmiento y Mitre —más de 500 coches— presenta atrasos en sus revisiones programadas . La situación también alcanza a uno de los componentes centrales para la seguridad de las formaciones: el sistema de frenos.

El Gobierno admitió que el deterioro del sistema pone en riesgo a los pasajeros.

En agosto, el Gobierno informó que avanzaba en la adquisición de repuestos originales para realizar el mantenimiento integral de los sistemas de frenos de más de 700 coches eléctricos correspondientes a esas tres líneas. La propia Secretaría de Transporte definió al sistema de frenado como uno de los principales sistemas de seguridad de los trenes.

Menos transferencias en plena emergencia

Los atrasos en el mantenimiento del material rodante coinciden con una reducción real de los recursos transferidos a la empresa encargada de operar los servicios ferroviarios metropolitanos.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, durante los primeros cuatro meses de 2026 la Sociedad Operadora Ferroviaria recibió unos $310.000 millones del Estado nacional. El monto representa una caída del 22,6% real interanual.

La evolución fue diferente en el conjunto de las empresas públicas. Durante el mismo período, las transferencias aumentaron 18,5% en términos reales frente a los primeros cuatro meses de 2025, impulsadas principalmente por los recursos destinados a Energía Argentina (ENARSA).

Las transferencias a la empresa operadora disminuyeron 22,6% en términos reales durante los primeros cuatro meses de 2026, mientras persisten demoras en reparaciones clave.

Las 24 locomotoras del San Martín siguen esperando su reparación general

Otro de los casos que refleja las demoras acumuladas se encuentra en la línea San Martín. Las 24 locomotoras CSR SDD7 que integran la flota original de la línea fueron puestas en servicio en 2013 y deben atravesar una reparación general al alcanzar los diez años de uso o los 900.000 kilómetros recorridos.

La licitación para realizar esos trabajos fue adjudicada a la empresa CRRC a fines de 2023. Sin embargo, el proceso acumuló demoras. Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), las órdenes de compra fueron emitidas recién en febrero de 2025 y el expediente había permanecido sin movimientos desde 2023 hasta comienzos de ese año.

El relevamiento de la AGN también registró atrasos en distintos trabajos de mantenimiento del material rodante de la línea. De acuerdo con la información difundida en agosto sobre las conclusiones del informe, la reparación general de las 24 locomotoras continuaba sin avances sustanciales.

En paralelo, el Gobierno incorporó este año tres locomotoras nuevas para reforzar el servicio del San Martín. La incorporación permitió sumar unidades a la flota, aunque no reemplaza la reparación general pendiente de las 24 locomotoras originales.

Una emergencia ferroviaria prorrogada hasta 2028

La emergencia ferroviaria continuará vigente hasta junio de 2028. Al disponer su prórroga, el Gobierno sostuvo que persistían las condiciones críticas que habían motivado la declaración original y planteó la necesidad de continuar con inversiones destinadas a seguridad operacional, infraestructura y material rodante.

Los datos oficiales muestran que una parte significativa del material rodante mantiene atrasos en sus revisiones, mientras que algunas intervenciones previstas acumulan demoras desde hace años.

El escenario combina así tres elementos: el reconocimiento oficial del deterioro del sistema, los atrasos en tareas de mantenimiento y una caída real de las transferencias destinadas a la operadora ferroviaria durante los primeros meses de 2026. La Emergencia Ferroviaria, mientras tanto, permanecerá vigente hasta junio de 2028.