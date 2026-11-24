Salta y Jujuy reclaman que las obras de recuperación de los ramales C14 y C15 sean obligatorias en la concesión ferroviaria por 50 años. La Mesa Empresaria advierte que los pliegos las dejaron como inversiones optativas, mientras abogados y especialistas cuestionan un diseño que podría relegar corredores estratégicos para la minería y la agroindustria.

Un servicio ferroviario eficiente podría reducir los costos logísticos hasta un 30%, aunque el ahorro real dependerá de las tarifas, los trasbordos y las condiciones de cada operación.

El futuro del Belgrano Cargas tiene una discusión que va más allá de quién se quedará con la operación de los trenes o cuánto pagarán las futuras concesionarias por utilizar las vías. En el norte argentino, el reclamo es concreto: que la recuperación de los ramales C14 y C15 no quede librada a la voluntad de las empresas que se adjudiquen la red, sino que forme parte de las inversiones obligatorias de una concesión prevista por 50 años.

La preocupación atraviesa a entidades rurales, industriales y comerciales agrupadas en la Mesa Empresaria de Salta y en las uniones industriales de las diez provincias del Norte Grande, que vienen siguiendo de cerca el proceso de privatización. El planteo también fue respaldado por abogados y especialistas en transporte y regulación, que advierten sobre el riesgo de que el diseño de los pliegos priorice los corredores que ya tienen carga y deje en segundo plano aquellos que necesitan una reconstrucción profunda para volver a ser competitivos.

La licitación avanzó con modificaciones y una nueva fecha para la presentación de ofertas, pero el punto central del reclamo del Norte sigue pendiente. La Resolución 1914/2026 trasladó la apertura , originalmente prevista para noviembre, al 21 de diciembre. Sin embargo, las últimas modificaciones no incorporaron las garantías que Salta y los sectores productivos reclamaban para el C14 y el C15 .

La discusión tiene una dimensión económica, pero también territorial. El C14 conecta la región minera de la Puna con Chile y los puertos del Pacífico a través de Socompa. Es conocido como el "ramal minero" por excelencia para el litio y el cobre , por el potencial que tiene para transportar productos e insumos para una industria que está revoluciona el NOA.

El C15, en tanto, une Perico, en Jujuy, con Pocitos, en la frontera con Bolivia, y atraviesa una zona de fuerte producción agroindustrial. Ambos corredores se articulan con el nodo logístico de General Güemes, donde confluyen conexiones hacia Chile, Bolivia y el sur del país.

La producción del área de influencia del C15 supera los dos millones de toneladas anuales entre granos, azúcar, papel y derivados, además de más de 250 millones de litros de alcohol y bioetanol.

Un compromiso que todavía no llegó a los pliegos

El reclamo tuvo una instancia política el 21 de octubre, cuando el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, representantes de la Mesa Empresaria y funcionarios provinciales se reunieron en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y autoridades vinculadas al sistema ferroviario nacional. En ese encuentro, según reconstruyó Energy Report, se planteó la fuerte preocupación por el carácter optativo de las inversiones en los dos ramales.

Según la respuesta transmitida entonces, se contemplaron dos caminos: avanzar con una adenda para establecer la obligatoriedad de las obras en el C14 y gestionar financiamiento internacional para recuperar el C15.

Pero, para las entidades salteñas, esos compromisos todavía no se tradujeron en condiciones concretas dentro del procedimiento de concesión. La prórroga del cronograma y la flexibilización de algunos requisitos para los oferentes no resolvieron el problema de fondo: que los tramos más deteriorados puedan quedar fuera de las prioridades de inversión.

La abogada Florencia Palavecino, quien analizó el proceso en una emisión de Sobremesa, advirtió que el carácter optativo de las obras aparece expresamente en los pliegos. "Estos ramales, al leer los pliegos, advertimos que habían quedado como optativos", señaló, en referencia a los compromisos de infraestructura previstos para los primeros cinco años de gestión.

Palavecino explicó que el C14 es una vía clave para la conexión con Chile y los mercados del Pacífico, especialmente para la minería. "Nos abre los mercados del Pacífico y tiene que ver con la minería, con el cobre, con el litio; es fundamental para la provincia de Jujuy", afirmó.

En el caso del C15, la preocupación se vincula con el volumen de producción que podría aprovechar un servicio ferroviario confiable. La especialista sostuvo que el transporte por tren permitiría reducir costos logísticos y mejorar las condiciones de competencia de los productores del Norte. "Trasladar una tonelada de granos desde el norte de Salta hacia los puertos de Rosario puede costar 80 dólares, pero a través de un tren lo podés reducir hasta un 30%. No estamos pidiendo privilegios para el norte argentino; lo que estamos pidiendo son las condiciones necesarias que nos permitan producir, transportar y comerciar en condiciones de igualdad", expresó.

La abogada también puso el foco en la necesidad de controlar que los compromisos políticos se conviertan en obligaciones efectivas. "No es lo mismo verbalizar y manifestar una decisión política que concretarla. Como quien dice, 'del dicho al hecho', así que tenemos que seguir controlando esto", advirtió.

Una licitación que puede definir el desarrollo de la región por medio siglo

El análisis de Santiago Barbaran, abogado, consultor y especialista en derecho administrativo y regulatorio, coincide con el planteo empresario: el problema no es la decisión de concesionar el ferrocarril, sino la forma en que se diseñaron los incentivos para las futuras adjudicatarias.

Barbaran parte de una brecha que considera determinante para la competitividad argentina. "El ferrocarril mueve hoy apenas el 5% de la carga argentina. En países con geografía y matriz exportadora comparables, el tren transporta entre el 20% y el 40%. En un territorio tan extenso y desintegrado como el nuestro, esa brecha es una de las causas del costo logístico que le resta competitividad al agro, a la energía y a la minería, y una de las razones por las que vastas regiones siguen al margen del desarrollo."

Desde esa perspectiva, la recuperación ferroviaria no puede evaluarse solamente por la cantidad de toneladas que hoy circulan por cada ramal. Para el especialista, el tren representa una herramienta de integración territorial y una decisión de política productiva de largo plazo.

"En ese sentido, la recuperación del tren no es modernizar un servicio; es una decisión de ordenamiento territorial y de estrategia productiva de largo plazo. Por ello, la decisión de efectuar una nueva concesión de la red de cargas -las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza- es, bien encarada, una oportunidad estratégica."

El punto que cuestiona Barbaran es que el mecanismo de adjudicación podría terminar favoreciendo a los corredores que ya concentran actividad. Los pliegos contemplan el esquema de acceso abierto, por el cual el Estado concesiona la infraestructura y obliga al operador a permitir el paso de terceros a cambio de un peaje. El abogado aclara que se trata de un modelo válido, pero que no garantiza por sí solo una expansión de la red. "Ningún modelo es mágico: rinde por cómo se diseñan los incentivos a invertir y a sumar carga nueva", subrayó.

En su análisis, el sistema de evaluación de ofertas combina el peaje propuesto por tonelada-kilómetro con un menú de obras previamente definido. Ese criterio, sostiene, favorece a quienes pueden concentrar grandes volúmenes en los corredores que ya tienen carga, mientras que la reconstrucción de ramales de bajo tráfico queda en desventaja.

"El criterio para ganar la licitación se construye sobre dos variables: el peaje ofrecido -medido en dólares por tonelada transportada por kilómetro- y un menú cerrado de obras preseleccionadas. Esa unidad de medida no es neutra. Premiar el menor peaje por tonelada-kilómetro favorece a quien concentra grandes volúmenes sobre los corredores que ya tienen carga, y no premia el desarrollo de los ramales de bajo tráfico."

La crítica coincide con el reclamo de la Mesa Empresaria: si el C14 y el C15 hoy movilizan poca carga, en buena medida por el deterioro de sus vías y la falta de servicios confiables, el esquema podría no ofrecer incentivos suficientes para recuperarlos. Así, los corredores que necesitan inversión para volver a ser competitivos quedarían sujetos a decisiones voluntarias de las empresas.

El abogado Santiago Barbaran propone "incorporar al criterio de adjudicación un parámetro que premie la reconstrucción a un estándar útil, y no solo el peaje más bajo".

Barbaran advierte, además, que el problema no se limita a que las obras sean optativas. También cuestiona que la planilla de cotización pueda desestimar ofertas que excedan el menú preestablecido, incluso cuando propongan una reconstrucción más ambiciosa. "El propio mecanismo de adjudicación trabaja en contra de extender la red", advirtió, y agregó: "El diseño, sin proponérselo, fija el techo en el piso".

El abogado identifica justamente a los ramales C14 y C15 como ejemplos de corredores estratégicos que podrían quedar relegados. "Los ramales C14 y C15 del Noroeste -el C14 hacia el Pacífico por Socompa, ambos ligados a la logística minera en pleno auge del litio y el cobre y el C-15 que conecta Salta y Jujuy con Bolivia- figuran en el pliego como obras optativas y limitadas a mantenimiento de rieles."

Para Barbaran, el riesgo es que activos decisivos para la próxima década queden librados a la rentabilidad inmediata. "Este tipo de obras es lo que la fórmula de tonelada-kilómetro desalienta: hoy mueven poca carga, y por eso el esquema no da razones para reconstruirlos. Activos decisivos para la próxima década quedan librados a que alguien, por su propia voluntad, decida conservarlos."

La coincidencia con los sectores productivos del Norte es clara: no alcanza con mantener los rieles si el objetivo es recuperar la capacidad de transporte, conectar nuevas cargas y ofrecer una alternativa competitiva al camión.

El C15 y una producción que hoy viaja por ruta

El ramal C15 es uno de los puntos más sensibles del reclamo. Su área de influencia concentra una producción agroindustrial que supera los dos millones de toneladas anuales, aunque una parte se consume en la región y otra ya utiliza servicios ferroviarios.

Un relevamiento elaborado a partir de información de la Sociedad Rural Salteña, Prograno y empresas agroindustriales identifica 1.055.000 toneladas de granos, 670.000 toneladas de azúcar y 103.700 toneladas de papel y derivados. A esos volúmenes se suman alrededor de 252 millones de litros de alcohol y bioetanol, equivalentes a unas 199.000 toneladas.

En conjunto, la producción cuantificada supera los dos millones de toneladas por año. Si todo ese volumen se transportara en camiones de 30 toneladas, representaría unos 67.600 viajes cargados anuales, cerca de 185 por día. La cifra permite dimensionar el impacto potencial sobre rutas como la nacional 34 y sobre los costos logísticos de las economías regionales.

Un servicio ferroviario eficiente podría reducir los costos logísticos hasta un 30%, aunque el ahorro real dependerá de las tarifas, los trasbordos y las condiciones de cada operación. Para los productores, además del precio, resulta clave contar con previsibilidad: saber cuándo llegará la mercadería a destino y cumplir con los embarques comprometidos.

C14: la salida al Pacífico para la minería

El ramal C14 tiene otra función estratégica. Su conexión con Chile a través de Socompa permite vincular la Puna salteña y los proyectos mineros del Noroeste con los puertos del Pacífico, una alternativa logística que gana importancia a medida que avanzan las inversiones en litio, cobre y otros minerales.

La discusión se relaciona con el crecimiento de la minería en la región y con la necesidad de contar con infraestructura capaz de acompañar proyectos que todavía están en etapas de desarrollo. En ese sentido, el volumen de carga actual no necesariamente refleja la demanda que podría generarse si se recuperara el corredor y se mejoraran las condiciones de transporte.

El C14 y el C15 tampoco funcionan de manera aislada. Su articulación con General Güemes y con otros tramos de la red permitiría fortalecer la conexión entre los puertos del Pacífico, Bolivia y los puertos del Gran Rosario. En ese esquema también aparece el ramal C18, que une Pichanal con Joaquín V. González y forma parte de los corredores utilizados para movilizar granos hacia el sur.

La Mesa Empresaria de Salta reclama que la recuperación de los corredores quede incorporada como inversión obligatoria en la concesión del Belgrano Cargas, con plazos y condiciones de cumplimiento.

Qué cambios propone Barbaran

El especialista considera que todavía hay margen para corregir el diseño de la concesión sin frenar el proceso. En su opinión, los pliegos deberían incorporar criterios que premien la reconstrucción de la infraestructura a un estándar útil, y no solamente el menor peaje o la rapidez de ejecución.

Entre las alternativas que plantea, propone "incorporar al criterio de adjudicación un parámetro que premie la reconstrucción a un estándar útil, y no solo el peaje más bajo"; "convertir en obligatorias las obras de los corredores estratégicos —el C14 y el C15 entre ellas— en lugar de dejarlas optativas"; exigir mecanismos concretos de interconexión e intermodalidad y abrir el menú de obras para que los oferentes puedan comprometer inversiones adicionales sin ser penalizados.

También menciona como antecedente para el debate el Modelo 5F que impulsa la Asociación Intermodal de América del Sur, centrado en reconstruir la red a un estándar que permita recuperar su rentabilidad e integrar distintos modos de transporte.

La preocupación por el C14 y el C15, en definitiva, no se limita a una disputa por dos ramales. El reclamo apunta a que la nueva concesión del Belgrano Cargas tenga una mirada federal y contemple el potencial de las economías regionales, en lugar de evaluar la infraestructura únicamente por la carga que moviliza hoy.

Barbaran resume el alcance de la decisión en una advertencia que coincide con la posición de los empresarios del Norte: "El que surja de esta licitación quedará fijado por medio siglo, y con él las economías regionales que queden conectadas. La corrección del pliego ahora, mientras el proceso sigue abierto, cuesta muchísimo menos que lamentarlo durante los próximos cincuenta años."