La UBA organiza jornadas gratuitas de orientación vocacional: más de 6.400 estudiantes participan y el 90% quiere seguir estudiando

La UBA realiza el 20 y 21 de octubre jornadas gratuitas de orientación vocacional. Participan más de 6.400 estudiantes y habrá más de 100 actividades.

Más de 6.400 estudiantes de 79 escuelas secundarias participan de la décima edición de #YoQuieroEstudiar, las jornadas gratuitas de orientación vocacional de la UBA.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) realiza este 20 y 21 de octubre la décima edición de #YoQuieroEstudiar , sus jornadas gratuitas de orientación vocacional destinadas a estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria. La iniciativa reúne más de 100 actividades y cuenta con más de 6.400 alumnos inscriptos de 79 establecimientos educativos, con el objetivo de acercarlos a las distintas carreras universitarias y brindarles herramientas para su futura inserción laboral.

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El encuentro se desarrolla de 9 a 18 en las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Médicas y Farmacia y Bioquímica, ubicadas en las inmediaciones de Plaza Houssay, en la Ciudad de Buenos Aires. La programación incluye talleres, charlas informativas, visitas guiadas, experimentos y espacios de asesoramiento sobre el ingreso universitario, el Ciclo Básico Común (CBC) y UBA XXI. Todas las actividades son abiertas y gratuitas.

Las jornadas llegan acompañadas por un relevamiento de la propia universidad que muestra las expectativas y preocupaciones de los adolescentes frente al futuro. Según una encuesta realizada a 1.871 estudiantes del último año de escuelas secundarias porteñas, el 90% proyecta continuar estudiando después de terminar la escuela, mientras que el 52% planea combinar su formación con la búsqueda de empleo .

El estudio fue elaborado por la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación (SRICC) de la UBA y permite conocer cómo imaginan su futuro educativo y laboral los estudiantes que están por finalizar la secundaria.

Uno de los principales resultados es que nueve de cada diez jóvenes manifiestan interés en continuar su formación.

Sin embargo, esa intención convive con la necesidad o el deseo de incorporarse al mercado de trabajo. El 52% de los encuestados proyecta combinar los estudios superiores con la búsqueda de empleo.

Los datos reflejan que la decisión sobre qué carrera seguir no se encuentra aislada de las expectativas laborales, las posibilidades económicas y los proyectos personales.

Para la universidad, esta situación refuerza la importancia de ofrecer espacios donde los adolescentes puedan conocer distintas alternativas de formación y explorar sus intereses antes de tomar decisiones.

El 66% de los estudiantes manifiesta preocupación por su futuro

El relevamiento también indagó sobre las emociones que experimentan los jóvenes al pensar en la etapa posterior a la escuela secundaria.

El 66% respondió que se preocupa bastante o mucho por su futuro, mientras que la incertidumbre, la curiosidad y la ansiedad aparecen entre las emociones más frecuentes.

Estas sensaciones se presentan en un momento en el que los estudiantes deben evaluar alternativas educativas, comenzar a construir un proyecto profesional y afrontar nuevas responsabilidades.

En cuanto a la preparación para esa transición, el 52,5% de los encuestados afirmó sentirse bastante o muy preparado para iniciar estudios superiores.

Una proporción equivalente consideró que cuenta con herramientas suficientes para incorporarse al mundo laboral.

Por otra parte, el 70,6% manifestó sentirse preparado para tomar decisiones importantes de manera autónoma, aunque alcanzar una mayor independencia aparece como uno de los desafíos de esta etapa.

Los resultados muestran que, más allá de la elección de una carrera, los estudiantes enfrentan decisiones relacionadas con su formación, el trabajo y la construcción de proyectos personales.

Más de 100 actividades para conocer las carreras de la UBA

En su décima edición, #YoQuieroEstudiar presenta una programación integrada por más de un centenar de actividades, con la participación de docentes, investigadores y graduados de las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires.

También participan integrantes del CBC y UBA XXI, dos de las modalidades que permiten comenzar el recorrido universitario.

Los estudiantes podrán recorrer stands de las distintas facultades para consultar sobre las carreras disponibles, sus planes de estudio, modalidades de cursada y características de la vida universitaria.

Además, habrá visitas guiadas a facultades, museos y laboratorios, junto con demostraciones y experimentos que permitirán conocer cómo se trabaja en diferentes disciplinas.

Entre las temáticas incluidas en la programación aparecen el cuidado del medio ambiente, el impacto de la inteligencia artificial sobre las profesiones, la salud y el bienestar y la administración de las finanzas personales.

La intención es vincular las distintas áreas de conocimiento con problemas y desafíos que los jóvenes pueden encontrar durante su formación y su futura trayectoria profesional.

Orientación laboral y herramientas para buscar empleo

Uno de los ejes de las jornadas será la preparación para el mundo del trabajo.

Los equipos de psicólogos orientadores de la UBA ofrecerán talleres y espacios de asesoramiento para acompañar a los estudiantes en la identificación de intereses, habilidades y posibles recorridos educativos.

También se desarrollarán actividades vinculadas con la búsqueda de empleo y la construcción de proyectos laborales.

La propuesta parte de considerar la orientación vocacional como un proceso más amplio que la elección de una carrera universitaria.

En ese sentido, busca que los jóvenes conozcan diferentes posibilidades, evalúen sus capacidades y cuenten con información para tomar decisiones sobre sus próximos pasos.

La programación permitirá además entrar en contacto con profesionales de distintas áreas, que compartirán experiencias sobre sus disciplinas y las actividades que desarrollan.

Dónde y cuándo se realizan las jornadas de orientación vocacional

La décima edición de #YoQuieroEstudiar se desarrolla durante el martes 20 y el miércoles 21 de octubre de 2026, entre las 9 y las 18.

Las actividades se concentran en tres sedes universitarias ubicadas en las inmediaciones de Plaza Houssay: las facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Médicas y Farmacia y Bioquímica.

La participación es gratuita y abierta a estudiantes interesados en conocer las propuestas académicas de la UBA.

Hasta el inicio del encuentro se habían inscripto más de 6.400 estudiantes de 79 escuelas secundarias, que participarán mediante salidas educativas organizadas por sus establecimientos.

También podrán asistir jóvenes que se acerquen espontáneamente para recorrer las actividades.

La iniciativa está organizada por la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA, a través de la Dirección de Orientación al Estudiante (DOE) y el Departamento de Orientación Vocacional (DOV) de la Subsecretaría de Orientación Universitaria.

Con diez ediciones realizadas, el programa busca acercar a los estudiantes secundarios a la universidad y brindar información sobre las alternativas de formación y empleo disponibles para comenzar a planificar su futuro.