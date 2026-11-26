El ministro Luis Caputo afirmó este miércoles que no le presta atención a las encuestas. Mejoró la sensación del público respecto de la velocidad de la inflación.

El desempleo se mantiene al tope de las preocupaciones del público. Baja la sensación de inflación.

Mientras el ministro de Economía , Luis Caputo , asegura que no le presta atención a la sensación del público sobre la economía, sino que mira los números oficiales, una nueva encuesta de Management & Fit indica que las dos principales preocupaciones de los argentinos son el desempleo y el salario que no le alcanza para llegar a fin de mes.

"Para mí lo importante es mirar los datos, porque pues s i yo miro las las percepciones como ministro de Economía, estoy haciendo una una visión probablemente parcial, en algunos casos sesgada", dijo Caputo en una entrevista reciente.

En ese sentido, el trabajo de M&F plantea que para el 21,9% de los consultados el desempleo es el principal problema del país. En segundo término aparece la corrupción, con el 18,1% y en tercer lugar el aumento de precios y tarifas, con el 17,8%.

En septiembre, el desempleo estaba al frente con el 19,8%, en segundo estaba la inflación, con 18,9% y eb tercero la corrupción con el 15,9%. Y aunque la inflación sigue en un nivel alto, parece que para el público en general no es la principal dificultad.

Por otro lado, cuando se consulta a nivel personal, se mantiene al tope con para el 21,1% de los consultados el hecho de que el ingreso no alcanza para llegar a fin de mes. En segundo término, para el 15,5% los consultados ubican el tema del endeudamiento, en tanto que para el 15,2%, en tercero, están los bajos ingresos.

En cuanto a la sensación predominante, el reporte de la consultora dirigida por Mariel Fornoni, señala que "crece la mención de la preocupación y desconfianza, llegando al 30.3% de mención en la ola actual". "A nivel general, los sentimientos negativos duplican a los positivos, con el 65.9% de las menciones", indica el trabajo.

No obstante, una gran proporción de la población se mantiene optimista respecto largo plazo. "Un 59,8% manifiesta que la situación puede mejorar a futuro", dice el trabajo, el cual advierte que "entre quienes consideran que la situación no mejorará aumentan los mayores de 40 años y las personas de nivel educativo bajo".

La sensación respecto de los precios mejora

En tanto, la inflación esperada para los próximos 12 meses en noviembre se ubicó en el 29,7%, por debajo del 35,8% en octubre, informó la Universidad Torcuato di Tella (UTdT) a partir de un relevamiento realizado durante la primera quincena del mes en todo el país

En los hogares de menores ingresos, el promedio de inflación esperada anual disminuyó de 38,3% a 30,2%, y en las de mayores entradas, el promedio disminuyó de 34,9% a 29,5%, informó la UTdT.

El miércoles, ministro Luis Caputo aseguró que “no tengo temor de que la suba del dólar pase a los precios”, al defender la solidez del programa económico y señalar que el Gobierno no convalida monetariamente los movimientos cambiarios.

“Mientras tengamos equilibrio fiscal y no convalidemos monetariamente estas cosas, el pass through (pase a precios) es cada vez menor”, afirmó Caputo