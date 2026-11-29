Los trabajadores despedidos sin justa causa pueden acceder a pagos mensuales cuya duración depende del historial laboral y su edad.

ANSES brinda asistencia económica a los trabajadores que perdieron su trabajo registrado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con una prestación destinada a quienes perdieron su empleo registrado. Esta ayuda económica busca garantizar un ingreso durante el período de búsqueda laboral y contempla condiciones particulares según la trayectoria de cada trabajador.

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Además del pago mensual, el beneficio permite conservar determinados derechos relacionados con la cobertura médica , las asignaciones familiares y los futuros aportes jubilatorios. La normativa también contempla una extensión del período de cobro para un grupo específico de beneficiarios.

Los trabajadores de 45 años o más que perdieron su empleo registrado pueden acceder a una extensión automática de seis meses en la Prestación por Desempleo . Para obtener esta asistencia, deben reunir las condiciones establecidas por la Ley 24.013. Los requisitos principales son:

El acceso a la prestación está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos laborales.

Durante el período de cobro, los beneficiarios también pueden conservar la cobertura de salud y percibir las asignaciones familiares correspondientes . Además, ese tiempo se computa a efectos previsionales.

presentar el DNI y la documentación que acredite la finalización de la relación laboral

no percibir beneficios previsionales ni prestaciones no contributivas incompatibles

contar con al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores al cese laboral, en el caso de los trabajadores permanentes

encontrarse en situación legal de desempleo, por despido sin causa justa u otros motivos contemplados por la normativa

La cantidad de cuotas depende de los aportes registrados durante los tres años anteriores a la finalización del contrato laboral . El artículo 117 de la Ley 24.013 establece un período ordinario de entre dos y doce meses para los trabajadores permanentes. Sin embargo, quienes tengan 45 años o más cuentan con una extensión automática de seis cuotas adicionales.

El historial de aportes de cada trabajador influye en las condiciones del beneficio.

La cantidad de cuotas que pueden cobrar los trabajadores, según los meses de aportes registrados, se distribuye de la siguiente manera:

entre 6 y 11 meses de aportes: 8 cuotas, en lugar de 2

entre 12 y 23 meses de aportes: 10 cuotas, en lugar de 4

entre 24 y 35 meses de aportes: 14 cuotas, en lugar de 8

36 meses de aportes: 18 cuotas, en lugar de 12 Los importes de la prestación dependen de las remuneraciones anteriores al cese laboral.

Cómo se calcula el monto y cómo baja en los últimos meses

El importe inicial de la Prestación por Desempleo equivale al 75% de la mejor remuneración mensual neta que recibió el trabajador durante sus últimos seis meses de actividad laboral. De acuerdo con la Resolución 4/2026, el valor mensual está sujeto a un mínimo equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y a un máximo correspondiente al 100%.

Con la actualización del salario mínimo prevista para diciembre de 2026, los límites serán:

prestación mínima: $203.200

prestación máxima: $406.400

El porcentaje de la prestación disminuye a medida que transcurre el período de cobro. Para quienes acceden a las 18 cuotas, la distribución es la siguiente:

del primer al cuarto mes: 100% del importe inicial

del quinto al octavo mes: 85% del importe inicial

del noveno al decimoctavo mes: 70% del importe inicial

En los casos en los que corresponde la extensión por edad, las seis cuotas adicionales equivalen al 70% del valor de la primera cuota, independientemente de la duración del período ordinario.

Los interesados pueden hacer el trámite a través de los canales oficiales de ANSES. Pexels

Qué pasa si pedís el beneficio después de los 90 días

Los trabajadores que soliciten la Prestación por Desempleo después de los 90 días posteriores al cese laboral sufrirán un descuento equivalente a los días de demora sobre el período de cobro. Esta condición se encuentra establecida en el artículo 115 de la Ley 24.013.

La presentación fuera de término no implica la pérdida completa del beneficio, pero puede reducir su duración. Para iniciar el trámite, ANSES dispone de dos alternativas:

Atención Virtual: ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social y presentar la documentación requerida

atención presencial: solicitar un turno en una oficina del organismo y concurrir con los documentos correspondientes

En caso de conseguir un nuevo empleo registrado durante el período de cobro, el beneficiario deberá solicitar la suspensión de la prestación dentro de los cinco días hábiles posteriores a su incorporación laboral.