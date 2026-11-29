La asistencia alcanza a empleados registrados que perdieron su puesto por causas ajenas a su voluntad y exige acreditar aportes previos.

La ayuda económica forma parte de las herramientas disponibles para acompañar a quienes atraviesan una desvinculación laboral.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Prestación por Desempleo , una ayuda económica destinada a trabajadores que perdieron su empleo formal sin haber tomado esa decisión voluntariamente. En noviembre de 2026, el beneficio tiene un monto máximo de $398.800 , mientras que el piso establecido para ese período es de $199.400.

El programa busca brindar un respaldo económico temporal a quienes quedaron sin trabajo por situaciones como un despido sin justa causa, el cierre de una empresa o la finalización de un contrato laboral. El importe no es igual para todos los solicitantes, ya que se determina a partir de los ingresos que percibía cada persona antes de quedar desempleada y está sujeto a límites establecidos por la normativa.

Durante noviembre de 2026, la Prestación por Desempleo tiene un piso de $199.400 y un techo de $398.800 . Estos valores están vinculados con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que quedó establecido en $398.800 desde el 1° de noviembre, según la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El sistema previsional contempla distintas condiciones para quienes buscan acceder a una cobertura tras perder su empleo.

La normativa establece que el beneficio no puede ser inferior al 50% del salario mínimo ni superar el 100% de ese indicador. Por esa razón, aunque el cálculo individual arroje un resultado diferente, ANSES debe respetar esos límites. La escala de noviembre queda conformada de la siguiente manera:

También hay que tener en cuenta que los valores cambian a partir del 1° de diciembre de 2026 . Desde esa fecha, el SMVM pasará a $406.400, lo que elevará el piso de la prestación a $203.200 y el tope a $406.400. Esta actualización surge del esquema de incrementos establecido por la resolución oficial. Es decir, quienes consulten los importes para noviembre deben distinguirlos de los que comenzarán a regir en diciembre.

Cómo se calcula el pago mensual y por qué se cobra a mes vencido

El importe que recibe cada beneficiario se determina tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual que haya cobrado durante los últimos seis meses de trabajo anteriores al cese laboral.

Sin embargo, ese resultado debe respetar los topes mínimos y máximos vigentes. Por ejemplo, si el cálculo individual arroja $180.000, el beneficiario tendrá derecho al piso de $199.400 correspondiente a noviembre. Si la cuenta supera los $398.800, se aplicará el límite máximo.

La liquidación contempla los ingresos registrados durante el semestre anterior a la desvinculación, por lo que no alcanza con mirar únicamente el último recibo de sueldo. También pueden influir las variaciones salariales que haya tenido el trabajador durante ese período.

Otro aspecto importante es que el pago se realiza a mes vencido. Esto significa que existe una diferencia entre el período al que corresponde la prestación y la fecha en que ANSES deposita el dinero. Por esa razón, los valores de una liquidación pueden estar asociados con la escala vigente en el período que se está abonando.

La duración del beneficio tampoco es igual para todos. Depende de los meses trabajados y de los aportes realizados durante los tres años anteriores al cese laboral. Para los trabajadores permanentes, el esquema contempla:

Entre 6 y 11 meses de aportes: 2 cuotas

Entre 12 y 23 meses: 4 cuotas

Entre 24 y 35 meses: 8 cuotas

36 meses o más: 12 cuotas

Los trabajadores pueden consultar los requisitos y las condiciones de acceso a través de los canales oficiales del organismo. Magnific

Quiénes pueden pedir el fondo de desempleo y qué aportes exigen

La asistencia está dirigida a trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo que hayan perdido su empleo por motivos ajenos a su voluntad. Entre las situaciones contempladas aparecen los despidos sin justa causa, la quiebra del empleador y el vencimiento de contratos a plazo fijo. Los requisitos de aportes varían según la modalidad laboral:

trabajadores permanentes: deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años anteriores al despido

deben acreditar al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años anteriores al despido trabajadores eventuales: deben contar con 12 meses de aportes durante los últimos tres años o acreditar un mínimo de 90 días trabajados dentro de los últimos 12 meses

deben contar con 12 meses de aportes durante los últimos tres años o acreditar un mínimo de 90 días trabajados dentro de los últimos 12 meses trabajadores de temporada: deben cumplir con las mismas condiciones de aportes previstas para los eventuales

Para iniciar el trámite, ANSES establece un plazo de 90 días hábiles desde la finalización de la relación laboral. Si el trabajador deja pasar ese período, se descuenta un día de prestación por cada día hábil de demora.

La solicitud puede realizarse a través de mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o mediante Atención Virtual, donde se debe seleccionar la opción correspondiente a la Prestación por Desempleo. También existe la posibilidad de gestionarla presencialmente con turno previo. Entre la documentación que puede solicitar el organismo se encuentran: