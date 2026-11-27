Las personas que se quedaron sin trabajo ya pueden consultar cuándo les toca cobrar esta ayuda económica y qué deben tener en cuenta para recibirla.

El Fondo de Desempleo permite contar con un ingreso mientras se busca un nuevo trabajo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) comenzó con los pagos del Fondo de Desempleo correspondientes a noviembre de 2026. Se trata de una ayuda económica mensual destinada a los trabajadores que perdieron su empleo por despidos sin justa causa o por otros motivos contemplados en la legislación laboral.

Los beneficiarios deberán prestar atención tanto a las fechas de cobro como a los montos establecidos para este mes, que se actualizan en función del salario mínimo.

El calendario de pagos del Fondo de Desempleo comenzó el miércoles 25 de noviembre y se extenderá durante cinco días hábiles. A diferencia de otras prestaciones sociales, las acreditaciones de este beneficio se repartirán entre dos meses, por lo que algunos titulares deberán esperar hasta diciembre para recibir el dinero.

La fecha de cobro depende de cómo termina el DNI y algunos beneficiarios recibirán el dinero en diciembre.

Los titulares también pueden consultar la fecha y el lugar de cobro desde Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Mínimo, máximo y cómo se calcula la cuota a mes vencido

El importe de la Prestación por Desempleo se calcula sobre el 75% del mejor sueldo mensual neto que recibió el trabajador durante los seis meses anteriores a la finalización de su relación laboral. Sin embargo, existen límites establecidos a partir del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Como el beneficio se paga a mes vencido, para las acreditaciones de noviembre se toma como referencia el salario mínimo de octubre, fijado en $391.200. De esta manera, el monto más bajo que pueden recibir los titulares es de $195.600, mientras que el máximo alcanza los $391.200.

En diciembre habrá una nueva actualización debido al incremento del salario mínimo establecido para noviembre. El piso de la prestación pasará a ser de $199.400 y el tope llegará a los $398.800.

El monto de la ayuda se calcula según el sueldo que tenía cada trabajador antes de perder su empleo. ANSES

Compatibilidad con SUAF y qué pasa con AUH o Asignación por Embarazo

Las personas que reciben el Fondo de Desempleo también tienen derecho a cobrar las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), siempre que cumplan con los requisitos de cada una. Entre ellas se encuentran la Asignación Familiar por Hijo, por Hijo con Discapacidad y la Asignación Prenatal.

Por este motivo, quienes accedan al seguro no podrán percibir simultáneamente la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni la Asignación por Embarazo para Protección Social. En su lugar, podrán recibir las asignaciones familiares que les correspondan de acuerdo con sus ingresos y su situación familiar.

Una vez finalizado el cobro de las cuotas por desempleo, podrán volver a acceder a la AUH o a la Asignación por Embarazo si reúnen las condiciones exigidas por el organismo.