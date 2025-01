Leonardo Cositorto "dará el sí" en la cárcel con una exestudiante de Coaching

Leonardo Cositorto , creador de Generación Zoe y acusado de múltiples estafas piramidales, reveló este miércoles que se casará este año en la cárcel . "Por seguridad", todavía no dio a conocer el nombre de su futura esposa.

Por otra parte, denunció que sus condiciones de detención no son buenas. "Una barbaridad el tema de los derechos humanos y la presión . Es para voltearme y doblegarme", aseguró.

Una vez que finalicen sus testimonios, se realizará la lectura de los alegatos y se dará a conocer el veredicto del juicio que comenzó el pasado 16 de octubre.

La defensa de Cositorto: "Me declaro totalmente inocente"

El pasado de 25 de noviembre, el creador de Generación Zoe declaró en el juicio en su contra y negó las acusaciones. “Me declaro totalmente inocente, nunca jamás en mi vida construí una asociación ilícita”, aseguró.

Y aclaró que todas sus empresas y emprendimientos “se construyeron en forma legal y llevados adelante bajo supervisión jurídica y contable”.

“La empresa es una empresa de coaching, la acusación dice que todo era una pantalla y teníamos el aval de la Universidad Colombia. También dicen que el trading (actividad de comprar y vender activos financieros electrónicos) era una pantalla y hasta yo hacía trading”, argumentó.

Sobre el primer juicio en su contra, se mostró molesto por no poder aportar pruebas al expediente. “Me suben al ring atado de manos y el resto de los abogados muestran pruebas mentirosas”, remarcó.

Asimismo, Cositorto marcó que recibió maltrato en Córdoba: “No me dejaron hacer huelga de hambre y cuando quise pesarme, el médico del penal se negó hacerlo, me maltrataron y me pegaron”.