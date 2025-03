Tras la absolución de Dani Alves, su pareja Joana Sanz anunció su embarazo

La modelo reveló que durante años enfrentó múltiples obstáculos en su deseo de tener un hijo. “ No quería compartir nada hasta que fuera más que evidente, pero quise compartirlo por las que están en la lucha ”, escribió en Instagram.

A lo largo de su camino, Joana pasó por dos tratamientos de fecundación in vitro (FIV), tres abortos espontáneos, una cirugía de trompas y la aparición de endometriosis. “Me hice pruebas de todo tipo con embriones perfectos, pero sin una explicación de por qué no funcionaba. La frustración me atormentaba”, confesó.

También habló sobre la presión social que enfrentó durante el proceso. “Tuve que lidiar con la pregunta de ‘¿para cuándo el bebé?’. Qué presión tan aterradora. Perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos. La sensación de orfandad me acompañó hasta que escuché el corazón de mi bebé por primera vez”, contó.

Un nuevo comienzo Dani Alves y Joana Sanz

Después de 14 meses en prisión, Dani Alves y Joana Sanz atraviesan una etapa de renovación en sus vidas. La modelo expresó su gratitud y esperanza con un mensaje conmovedor: “Aquí está, sana y creciendo. Sé que fue mi madre quien me la envió para que nunca más me sienta sola. Todo llega, no desistas”.