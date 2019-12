Periodista celebró en vivo que se ganó el "Gordo de Navidad", pero se llevó una decepción

El número de la suerte fue el 26590, el cual se había vendido en una casa de lotería de la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig. Natalia estalló de alegría y anunció que ella era la dueña de una porción de la fortuna que se repartía: “Ella me vendió el décimo... ha repartido 16 millones de euros, 40 décimos y uno de ellos es mío.”

“¡Mañana no voy a trabajar!” dijo la reportera entre gritos, mientras que desde el estudio no podía salir de su asombro. Sin embargo, minutos después su ilusión recibiría un mazazo cuando se diera cuenta que no tenía el número ganador.

"El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado [...] Y la lotería de conocer a toda esta gente", aseguró Natalia, un poco avergonzada de lo que había sucedido.

Luego, escribió una serie de tuits donde explicó que había pasado: “Los últimos meses están siendo difíciles para mí por motivos personales , y por primera vez la diosa fortuna me había sonreído con un pellizco. Me he contagiado de la alegría del resto de agraciados, pero no he mentido ni manipulado.”

