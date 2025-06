María Julia Oliván sufrió un grave accidente doméstico y el 25% de su cuerpo quedó quemado

A través de un video compartido en sus redes sociales, la periodista relató: "Les tengo que contar una noticia muy friki que me sucedió, que probablemente ponga tristeza a todos mis seguidores , que son cientos de miles, y alegres a esos 12 haters que me estuvieron deseando el mal con mensajes de odio estos últimos días".

Luego, continuó: "Cuando volví, tenía frío. Entonces, ahí tengo una chimenea en que hay que ponerle etanol y es una chimenea moderna, le pones etanol y me parece un fueguito de fondo como muy cool, canchero. Y le empecé a meter etanol, a meter etanol, a meter etanol. Bueno, cuestión que me prendí fuego, me agarró una llamarada en el cuerpo ".

"Valu Bonadeo estaba trabajando conmigo y me salvó un poco la vida porque me dijo instantáneamente: 'Sacate la ropa'. Entonces, me saqué la ropa encendida y, como pude, subí al primer piso y me tiré abajo de mi ducha. El largo tiempo que tardó, la policía, la patrulla municipal vino enseguida, pero la ambulancia tardó un tiempo", describió Oliván.

Para finalizar, la periodista detalló: "Y bueno, todo ese tiempo, imagínense, en carne viva y temblando. Bueno, horrible. Me llevaron en ambulancia. Me trajeron, gracias a Dios, al queridísimo Hospital Alemán. Estoy en terapia intermedia desde hace dos días, desde ayer y hoy. Hoy me hicieron ya la primera intervención que consiste en sacar todas las ampollas".