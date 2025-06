Robbie Williams anticipó una gira por Latinoamérica y crecen las chances de un show en Argentina

Robbie Williams confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum "BRITPOP", adelantando el disco con una nueva canción con una leyenda de Black Sabbath, Tony Iommi.

"Esta canción tiene unas guitarras impresionantes, como pueden imaginar", había dicho anteriormente sobre la canción , cuyo video musical se estrenará este viernes (23 de mayo). "Es una canción llena de adrenalina y de ritmo desenfrenado". También comentó que, si bien la canción tenía más influencias del rock, "aparecieron canciones pop mientras trabajaba en el álbum".

Al referirse a este tema en un comunicado de prensa reciente, Williams dijo que se propuso crear el álbum que quería escribir después de dejar Take That en 1995.

“Fue la cima del britpop y una época dorada para la música británica”, dijo. “He trabajado con algunos de mis ídolos en este álbum; es crudo, tiene más guitarras y es un álbum aún más animado y con un toque himno de lo habitual. Hay algo de brit y, sin duda, también de pop. Estoy inmensamente orgulloso de este trabajo y estoy emocionado de que los fans lo escuchen”.

