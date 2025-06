Muerte de Maradona: la psicóloga sugirió que Dalma y Gianinna declaren en Cámara Gesell

La psicóloga Daniela Gasparini propuso que Dalma y Gianinna declaren en una sala privada y sin público para evitar su revictimización. Advirtió sobre el impacto emocional que atraviesan como familiares directas y cuestionó a la Justicia por no garantizar su resguardo en un caso de alta exposición mediática.

Gasparini remarcó que quiere "pensar que la Justicia va a tener las declaraciones de ellas y en todo caso hacer una repregunta para no volver a tener que exponer a ellas ante semejante momento", pero en caso de que todo regrese "a foja cero" y las chicas tengan que volver a declarar pidió que se tenga en cuenta su recomendación.

"Esto es traumático y deja huellas. Es revictimizante, traumatizante y puede tener consecuencias como ansiedad, depresión y descomposición, como le pasó a Gianinna y a Dalma", precisó la psicóloga.

Juicio por Diego Maradona.jpg Piden que cuando se reanude el juicio las hijas de Maradona declaren sin público

Asimismo, añadió: "Es grave lo que está sucediendo y me resulta preocupante que la Justicia no esté mirando a estos familiares. Se entiende que la víctima principal en este juicio es Diego Maradona, pero a las personas que sufren su muerte, que no saben si hubo mala praxis, homicidio, les impacta y se debe contemplar eso".

Además, afirmó que "hay una ley nacional de Derechos y Garantías a las víctimas, que resguarda tanto a víctimas como a los familiares y que se usó mucho con la tragedia de Once, con víctimas de trata, de violencia de género, de femicidios, para acompañar a esas personas que realmente son vulnerables".

"Me parecería muy adecuado, dadas las condiciones de la popularidad del caso, que se respeten esos derechos. Acá falló la Justicia porque una jueza en lugar de cumplir con sus funciones estaba haciendo un documental. Entonces, lo que no pudo evitar la Justicia, lo tiene que reparar", sostuvo Gasparini, que además es especialista en la problemática de Trata de Personas, Género y Derecho.

Y cerró: "Es un recurso, una herramienta importantísima que ojalá pueda llegar a los abogados de Dalma y Gianinna para que se ponga en práctica y así resguardarlas lo mejor que se pueda para no vulnerar sus derechos".

Verónica Ojeda sobre la jueza del caso Maradona: "Creí en ella y nos decepcionó a todos"

La ex pareja de Diego Maradona y madre de su hijo menor Diego Fernando, Verónica Ojeda, aseguró que se angustió "mucho" tras el escándalo del documental que preparaba la jueza Julieta Makintach en relación al juicio por la muerte del astro argentino.

"Me angustié mucho porque yo creía en ella, la admiraba como mujer y como jueza. Me gustaba cómo estaba llevando el caso ", aseguró Ojeda en el programa "La Noche de Mirtha" por ElTrece.

La madre de Diego Fernando también reveló cómo fue el impacto del escándalo en el entorno familiar: "Empezamos a hablar con Dalma, Yanina, Jana y Junior sobre la situación. Mi postura fue que no iba a creer nada hasta que no hubiera pruebas: alguna foto, algún video. Creí hasta el final. Nos decepcionó a todos".

Por último, contó que el caso generó repercusión internacional y desconcierto en otros países: "Me llamaron de Emiratos Árabes y de México. Nadie puede entender lo que pasó. Todos se preguntan: '¿Qué le pasó por la cabeza a esa mujer?".