Inesperada visita de Guillermo Coppola a la Casa Rosada

El ex representante de Diego Maradona mantuvo un encuentro con el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Cuáles fueron los motivos de su visita.

El ex representante de Diego Maradona , Guillermo Coppola , visitó Casa Rosada este miércoles. Allí fue recibido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con quien "se conoce desde hace muchos años", precisaron fuentes de Gobierno a Ámbito .

El desesperado pedido de Guillermo Coppola en medio del juicio por Maradona: "No puede descansar en paz"

En el marco del conflicto que atraviesa el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, con el escándalo protagonizado por la jueza Julieta Makintach, el representante Guillermo Coppola, quien fue su amigo incondicional durante casi 20 años, sostuvo días atrás que el astro argentino "no puede descansar en paz".

Coppola Maradona.jpg Diego Maradona junto a Guillermo Coppola.

"Acompaño desde mi lugar. Saben que estoy y siempre voy a estar, sobre todo para las hijas e hijos. Todos. No pueden hacer el duelo por una cosa u otra. Hoy por esto, de una jueza que no sé si es un documental o podcast", manifestó Coppola con un tono apagado y en sintonía con los seres cercanos al ex futbolista.

Y añadió: "Los hijos declararon, sufrieron, vieron imágenes, escucharon audios sobre el padre que fue lo máximo y él no puede descansar en paz por el apetito de fama, trascendencia, dinero e interés", en declaraciones televisivas.

"Viví muchos años cerca de él y veía lo que generaba en reyes, príncipes, políticos, actores y deportistas. Al doctor que lo asistía, medio tuvo ese golpe de fama. Me cuesta creerlo y digerirlo. Volver a repetir todo lo que se hizo, el sufrimiento, quebrarse, veía a sus hijos quebrarse cuando les tocó declarar, realmente me pone mal, me entristece", rememoró el representante.

"Aparentemente está prohibido entrar al juicio con cámaras o firmar. Ella fue quien lo determinó y es raro todo. De lejos es feo", concluyó sobre el escándalo que dejó en la mira a Makintach, quien protagonizaba el documental sobre el proceso judicial que investiga la muerte de Maradona.