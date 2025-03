Multitudinaria marcha y misa en la Catedral en apoyo al papa Francisco

El mensaje de Juan Grabois y la presencia de dirigentes políticos

A través de sus redes sociales, Juan Grabois compartió un mensaje de respaldo a Francisco: “Amor con amor se paga. Que nadie apague la luz de la esperanza. El Pueblo con Francisco. ¡Viva Francisco!”.

papa francisco marcha apoyo.jpg UTEP

El evento contó con la presencia de importantes referentes políticos y sindicales, entre ellos Itai Hagman, Natalia Zaracho, Paula Penacca, Fernanda Miño, Mayra Mendoza, Alejandro “Peluca” Gramajo, Daniel “Chuky” Menéndez, Emilio Pérsico, Mariel Fernández y Eduardo Valdez. También asistieron representantes de la CGT, la CTA y la UTEP, quienes reafirmaron su respaldo al pontífice argentino.

El papa Francisco envió un nuevo mensaje desde el hospital

Desde el hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado desde hace 23 días, el papa Francisco compartió un mensaje en el que advirtió que “una sociedad justa no se construye eliminando a los no nacidos indeseados”, ni tampoco excluyendo a ancianos y enfermos en situación de dependencia.

El mensaje fue dirigido al Movimiento para la Vida, una organización que defiende la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, y fue leído en su nombre por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, durante una misa en la basílica de San Pedro.

En sus palabras, el pontífice argentino expresó su gratitud hacia quienes apoyan a mujeres con embarazos difíciles o inesperados, subrayando la importancia de su labor en un mundo donde, según lamentó, se ha extendido una preocupante “cultura del descarte”.

“Por eso se necesitan más que nunca personas de toda edad que se esfuercen concretamente en el servicio de la vida humana, sobre todo cuando es más frágil y vulnerable porque es sagrada, creada por Dios para un destino grande y hermoso”, escribió el papa en su mensaje.

Francisco también reafirmó su postura al señalar que una sociedad no puede avanzar sobre la base de la eliminación de quienes son considerados una carga. “Una sociedad justa no se construye eliminando a los no nacidos indeseados, a los ancianos no autónomos o a los enfermos incurables”, sostuvo.

El sumo pontífice destacó el valor de los esfuerzos realizados por el Movimiento para la Vida, reconociendo su papel en la defensa de los más vulnerables. “Han renovado su ‘sí’ a la civilización del amor”, afirmó.

Además, subrayó la necesidad de generar cambios estructurales en la sociedad, promoviendo el respeto por la dignidad humana por encima de criterios materialistas. “Hoy está a la vista de todos que la sociedad está estructurada en las categorías del poseer, del hacer, del producir o del parecer. Vuestro compromiso, en armonía con el de toda la Iglesia, indica un proyecto distinto que pone en el centro a la dignidad de la persona y prioriza al más frágil”, concluyó.