Murió el meteorólogo de TN Fernando Confessore + Agregar ámbito en









El periodista e investigador científico tenía 58 años y trabajaba en Artear desde 1995. La noticia fue confirmada por su familia y comunicada al aire por Mario Massaccesi.

El periodista e investigador científico tenía 58 años.

Fernando Confessore, meteorólogo, periodista e investigador científico, murió este viernes a los 58 años. Durante tres décadas fue una de las caras del pronóstico del tiempo en Todo Noticias (TN), donde se incorporó en diciembre de 1995. La noticia fue confirmada por su familia.

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Antes de sumarse a Artear, Confessore trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde se desempeñó entre 1992 y 1994. A lo largo de su carrera también realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.

Desde su llegada a Artear en 1995, además de informar sobre las condiciones meteorológicas y las alertas, formó parte del equipo de TN Campo.

La despedida en TN El conductor Mario Massaccesi fue el encargado de comunicar la noticia a los televidentes de TN. Durante la despedida, destacó su calidad humana y lo recordó como un excelente compañero, además de un buen padre y esposo.

“Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”, expresó Massaccesi.

El conductor también recordó el perfil bajo de Confessore y el vínculo con su familia. “Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, señaló. De qué murió Fernando Confessore De acuerdo con la información policial revelada por la agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió alrededor de las 02:00 en su domicilio ubicado sobre la calle La Huella. La Policía se apersonó en la vivienda tras recibir un llamado de su esposa, Paula Gabriela Franco, quien alertó que el periodista se desvaneció imprevistamente en la cocina. Efectivos policiales y personal del SAME realizaron maniobras de RCP durante varios minutos, las cuales resultaron sin éxito.

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