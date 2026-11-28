Murió un histórico periodista y cronista a los 66 años + Agregar ámbito en









Trabajó durante casi cuatro décadas en el Grupo Artear y cubrió importantes acontecimientos políticos y judiciales. En 2020 asumió la conducción de la edición digital de Todo Noticias.

Javier Lozano murió a los 66 años. NA

El periodista Javier Lozano, histórico cronista de Todo Noticias y eltrece, murió este sábado a los 66 años. El comunicador desarrolló una extensa trayectoria profesional en el Grupo Artear, donde ocupó distintas funciones durante casi cuatro décadas.

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Según informaron, Lozano padecía cáncer desde tiempo atrás y "en los últimos meses había desmejorado porque no respondía al tratamiento".

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por TN, que recordó su trayectoria profesional y despidió al periodista con un emotivo mensaje: "¡Javi, todos nosotros vamos a extrañarte!".

Lozano tenía 66 años. X Quién fue Javier Lozano, el histórico periodista de TN y eltrece Lozano ingresó al Grupo Artear en junio de 1987. A lo largo de su carrera, trabajó como periodista acreditado en Tribunales, la Casa de Gobierno y el Congreso de la Nación, donde realizó coberturas de importantes acontecimientos políticos y judiciales.

Durante la década del 90 también se desempeñó como productor de Telenoche y, posteriormente, se consolidó como uno de los cronistas de calle de TN y eltrece.

En junio de 2020, en plena pandemia de coronavirus, decidió abandonar los móviles televisivos para asumir la jefatura de la edición web de Todo Noticias, un desafío que representó la posibilidad de reencontrarse con sus orígenes profesionales. "Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico", expresó Lozano durante su despedida de la pantalla televisiva.

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