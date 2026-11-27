El recambio se hará efectivo el 1 de diciembre. El funcionario saliente estuvo 16 meses al frente de las empresas que reúnen a las señales estatales.

Carlos Curci dejará el cargo el 1 de diciembre, después de 16 meses al frente de los medios públicos.

Carlos Curci presentó su renuncia como interventor de los medios públicos y dejará el cargo el próximo 1 de diciembre. Será reemplazado por Fernando Subirats , actual subsecretario de Comunicación y Medios Públicos. El cambio alcanza a Radio y Televisión Argentina SAU (RTA) y a Contenidos Artísticos e Informativos SAU (CAISAU), que agrupan a Canal 7, Radio Nacional, Encuentro, Pakapaka y DeporTV.

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La salida se produce después de 16 meses de gestión, y fue acordada con Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia , quien había anticipado su intención de renovar la conducción de las empresas.

Curci había previsto permanecer un año en el puesto, pero extendió su gestión para acompañar la transición en la Secretaría. Con la planificación de la programación y los contratos de 2027 por delante, el área definió concretar ahora el recambio.

El traslado de Subirats también modificará el reparto de tareas: la Subsecretaría de Comunicación y Medios Públicos quedará vacante por el momento , aunque no será eliminada. Sus responsabilidades administrativas pasarán a Fernández, de acuerdo con la información publicada por Infobae.

Subirats llegó a la Subsecretaría el 1 de agosto de este año, con responsabilidades sobre la operación y los contenidos de los medios estatales. Su nueva función lo pondrá al frente de las dos empresas que hasta ahora conducía Curci.

Es periodista y tiene más de 30 años de trayectoria en medios. Trabajó en Radio Mitre y Radio Continental, fue director ejecutivo de Radio Nacional entre 2018 y 2019 y, hasta 2025, se desempeñó como gerente periodístico de Alpha Media, el grupo al que pertenece Radio Rivadavia.

Su llegada a la intervención se concretará a dos meses del vencimiento del plazo vigente, previsto para el 1 de febrero de 2027.

La gestión de Curci: retiros voluntarios y reducción de personal

Curci, periodista agropecuario y exvocero de la Sociedad Rural Argentina, había asumido el 1 de agosto de 2025 en reemplazo de Eduardo González. Fue el tercer interventor de los medios públicos durante la presidencia de Javier Milei, después de Diego Chaher y González.

Durante su gestión avanzó un programa de retiros voluntarios, dirigido a trabajadores de RTA, CAISAU y personal transferido desde la ex Télam, con el objetivo de reducir la estructura.

Según los datos difundidos por RTA en agosto, 180 empleados adhirieron al último plan. Al sumar jubilaciones y contratos que no fueron renovados, la empresa contabilizó 270 bajas en un año y quedó con una dotación de poco menos de 2.000 trabajadores.

El proceso también estuvo atravesado por conflictos con los gremios. En junio, las organizaciones sindicales cuestionaron la decisión de ceder a productoras privadas una parte importante de las transmisiones del Mundial.

En materia financiera, el presupuesto aprobado para RTA en 2026 proyecta pérdidas por $3.600 millones, frente al déficit de $12.694 millones previsto para 2025, financiado principalmente mediante transferencias del Tesoro.