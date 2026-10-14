Nuevo feriado el viernes 16 de octubre en la provincia de Buenos Aires: a qué localidad alcanza

Una celebración patronal va a modificar la actividad habitual en una localidad bonaerense y tendrá distinto alcance según el sector laboral.

Una localidad bonaerense va a tener un fin de semana largo sorpresa en octubre.

Después del feriado nacional del lunes 12 de octubre, una localidad de la provincia de Buenos Aires va a volver a tener una fecha especial durante la misma semana. La medida está contemplada en la Resolución 467/2026 del Ministerio de Gobierno bonaerense.

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El asueto será el viernes 16 de octubre y va a alcanzar de manera directa a la administración pública y al personal del Banco Provincia. Para los trabajadores del sector privado, la situación va a depender de la decisión que tome cada empleador.

La localidad alcanzada es Laguna Alsina , perteneciente al partido de Guaminí, en el sudoeste bonaerense. El motivo del día no laborable es la celebración de sus fiestas patronales , una fecha incluida dentro del calendario oficial de festividades locales de octubre.

Laguna Alsina tendrá asueto por sus fiestas patronales, con impacto en la administración pública.

La medida quedó establecida a través de la Resolución 467/2026 , promulgada el 28 de septiembre, que contempla distintos aniversarios fundacionales y celebraciones patronales en municipios y localidades de la provincia. Al coincidir con un viernes, quienes estén alcanzados por el asueto van a gozar de un fin de semana largo .

Para los empleados de la administración pública alcanzados por la resolución, el viernes 16 será un día no laborable . Pero en el sector privado, la situación es diferente.

En comercios e industrias, la adhesión dependerá de la decisión que tome cada empleador.

La normativa establece que el feriado será optativo para la industria, el comercio y las actividades restantes, por lo que cada empleador podrá decidir si adhiere o mantiene la jornada laboral habitual.

Por eso, los trabajadores del ámbito privado van a tener que consultar con sus empleadores antes de organizar actividades o viajes para ese día.

La diferencia es importante porque un asueto local no tiene el mismo alcance que un feriado nacional, ya que en este caso, el descanso obligatorio queda limitado a los sectores específicamente contemplados por la disposición.

El Banco Provincia estará alcanzado por la medida y la atención presencial se verá afectada durante la jornada. Magnific

Bancos y trámites: cómo funcionará el Banco Provincia

El Banco Provincia está incluido expresamente dentro de la jornada no laborable del viernes 16 de octubre en Laguna Alsina, así que la atención presencial de la entidad quedará afectada durante ese día.

Quienes necesiten realizar trámites por ventanilla o gestiones que requieran la presencia de personal van a tener que organizarse fuera de esa fecha.

La medida también afecta a las dependencias de la administración pública comprendidas por el asueto, así que determinados trámites presenciales tampoco podrán realizarse durante la fecha. Pero los servicios digitales y operaciones que no dependan de atención presencial podrán seguir disponibles, según el funcionamiento habitual de cada sistema.