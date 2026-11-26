Familias que llegaron a la Argentina abrieron restaurantes, spas y salones de belleza. Sus propietarios cuentan cómo comenzaron, qué servicios ofrecen y cómo lograron atraer a una clientela local cada vez mayor.

La guerra entre Rusia y Ucrania impulsó la llegada de inmigrantes a la Argentina, donde muchos encontraron una oportunidad para empezar de nuevo.

La guerra entre Rusia y Ucrania cambió la vida de miles de familias de ambos países. Muchos salieron en búsqueda de una mejor vida, y la Argentina apareció como uno de los principales destinos, aunque muchos lo hicieron de manera temporal. Entre quienes decidieron establecerse definitivamente, algunos apostaron por abrir sus propios negocios en Buenos Aires, d onde comenzaron a ofrecer productos y servicios vinculados con las tradiciones de sus países de origen.

Uno de esos emprendimientos es Blin Blin, una cafetería especializada en panqueques rusos en Florida al 600, en pleno Microcentro porteño. En febrero de 2024 habían inaugurado un pequeño local en Reconquista y Paraguay, pero el crecimiento de la clientela y la falta de espacio para recibir más comensales los impulsó a mudarse.

"Nuestros clientes son principalmente rusos, ucranianos y de otros países de Europa del Este porque somos uno de los pocos lugares de Buenos Aires dedicados especialmente a los blinchiki , los panqueques tradicionales rusos, aunque también tenemos variedad de tortas y otros postres. Nos cuesta un poco entrar al mercado argentino porque están más acostumbrados a las medialunas y las empanadas , pero una vez que entran, prueban nuestros panqueques, vuelven", explicó Hanna Hapirova, una empleada ucraniana del establecimiento , en diálogo con Ámbito .

En Blin Blin ofrecen blinys dulces y salados, rellenos con caviar y crema agria, además de variedades con carne, pollo, langostinos o salmón. Otra de las especialidades es la torta Medovík, un postre tradicional elaborado con capas de masa, crema y manteca.

"N osotros buscamos que nuestros clientes argentinos prueben algo más tradicional . Mi esposo y su familia son argentinos y siempre comíamos tortas con dulce de leche en los cumpleaños o reuniones, hasta que llevé un Medovík. Ahora es el único postre que comemos cuando nos juntamos", contó Hapirova.

Ekaterina Molodyko, dueña de Blin Blin a la izquierda y en el centro con la ropa de trabajo, Hanna Hapirova

La gastronomía también fue el rubro elegido por María Brava y Alexandra Grazier, las creadoras de Alicia y el Gato, un restaurante temático inspirado en la novela de Lewis Carroll. La primera sede abrió en junio de 2024 en Belgrano y en octubre de 2025 se mudaron a Caballito. Lo particular es que ninguna tenía experiencia en el rubro: Brava había trabajado en el diseño de eventos y Grazier era médica. El restaurante cuenta con dos plantas, sectores de juegos infantiles y una carta que incluye pizzas, pastas y pastelería artesanal, mucho más cerca de la cultura argentina.

"Una de las diferencias que observamos es que los rusos suelen tener una mayor predisposición a probar sabores y combinaciones nuevas, mientras que el comensal argentino tiene una relación muy especial con sus clásicos y con los sabores que conoce desde siempre. También valoran mucho compartir la mesa, reunirse con amigos y con la familia, y disfrutar sin apuro, en eso también los rusos son distintos", explicaron Brava y Grazier.

El sauna y baño ruso, otra forma de abordar la cultura rusa en Buenos Aires

Otra de las costumbres que llegó a Buenos Aires es la bania, el baño de vapor tradicional ruso. Ilyá Gafárov, quien se instaló en la Argentina hace tres años y medio junto a su esposa y sus dos hijas, abrió hace aproximadamente dos años y medio Gafarov Spa, en Moreno al 300, en el centro porteño.

"Vinimos con mi familia con la idea de quedarnos a vivir en la Argentina e integrarnos. Queríamos hacer algo que también nos permitiera ganarnos la vida y pensamos que abrir una bania podía ser una buena oportunidad. Alquilamos este edificio, donde al principio prácticamente no había nada, y construimos las instalaciones nosotros mismos. Hoy tenemos, además del spa, un café ruso y un salón de belleza, aunque esos negocios tienen otros dueños que nos alquilan los espacios", contó Gafárov a Ámbito.

El complejo dispone de sectores separados para hombres y mujeres, con salas de vapor, sauna seca y baño turco. La entrada permite permanecer tres horas utilizando esas instalaciones, además de las áreas de descanso.

Los masajes y tratamientos corporales se contratan por separado. Entre las opciones se incluyen masajes de cuerpo completo de una hora y sesiones de parénie, una de las prácticas tradicionales que ofrece el establecimiento.

"El parénie se hace dentro de la sala de vapor y está a cargo de un especialista que nosotros llamamos parmáster. Utiliza dos ramas de roble y con sus hojas combina el vapor con movimientos de masaje y golpes suaves sobre el cuerpo. El calor y las ramas producen una sensación parecida a la de un masaje tradicional. Después el cliente puede llevárselos a su casa y volver a usarlos cuando venga otra vez, con un precio menor porque ya tiene sus propias ramas", explicó el Gafárov.

Aunque la propuesta comenzó con una clientela integrada casi exclusivamente por rusos, la participación de los argentinos aumentó considerablemente durante los últimos dos años. Gafárov realiza campañas publicitarias dirigidas al público local mediante redes sociales y aunque reconoce que todavía encuentra dificultades para convencer a la clientela porteña.

“Cuando abrimos, prácticamente todos nuestros clientes eran rusos. Hace dos años, los argentinos representaban entre el 1% y el 5% de quienes venían; hace un año, alrededor del 10%, y hoy calculamos que representan entre el 30% y el 35%. Todavía nos lleva tiempo lograr que los argentinos se animen a probar esta experiencia. A un café podés entrar de paso, pero venir a una bania requiere organizarse, prepararse y dedicarle varias horas. Hay que estar dispuesto a probar algo diferente”, explicó Gafárov.

Otra de las iniciativas del establecimiento son las noches de cine que organizan los viernes, con proyecciones en pantalla grande, carne a la parrilla y cócteles. El edificio funciona como una pequeña galería de emprendimientos rusos, aunque los negocios tienen distintos propietarios. Mientras Gafárov está al frente de los baños y los tratamientos corporales, Angélica Voroshílova dirige Geometría BA, un salón de belleza que funciona en el mismo inmueble. La emprendedora llegó a la Argentina desde Kémerovo, una ciudad de Siberia, junto a su esposo e hijo, y desde hace poco más de un año alquila el espacio donde desarrolla su actividad.

"Con Geometría BA, nuestra intención era ofrecer algo tanto a la comunidad rusa como a los argentinos, mostrarles otras formas de cuidar el pelo y las uñas y dar a conocer los estándares de belleza con los que estamos acostumbrados a trabajar", explicó Voroshílova en diálogo con Ámbito.

Una de las especialidades del establecimiento es la manicura rusa. “Se le presta especial atención a la higiene, al trabajo sobre la uña y la cutícula y al resultado final. Buscamos que las uñas se vean lo más naturales posible y que sean cómodas en la vida cotidiana. Una de las características es que el esmalte en gel se aplica en una capa muy fina, mientras que el tratamiento puede durar entre tres y cuatro semanas sin desprenderse”, detalló Voroshílova.

Actualmente, todo el equipo del establecimiento está integrado por trabajadores rusos. Sin embargo, la situación es diferente entre los clientes, donde los argentinos ya representan aproximadamente el 50% de la demanda, según las estimaciones de su propietaria.

“Nos esforzamos mucho por captar clientes argentinos. Hicimos mucha publicidad en redes sociales para mostrar qué distingue a nuestro trabajo. Con el tiempo empezaron a llegar, posiblemente por las recomendaciones y el boca en boca. Hoy vienen mujeres, hombres y también familias con sus hijos”, señaló Voroshílova.

Ampliar la clientela argentina también está entre los objetivos de Blin Blin, donde la convivencia entre distintas comunidades forma parte de la dinámica cotidiana del negocio. La cafetería busca generar oportunidades laborales para inmigrantes y cuenta con empleados brasileños, rusos y ucranianos. Hapirova explicó que la guerra entre Rusia y Ucrania suele despertar preguntas entre quienes visitan el local.

“Yo soy ucraniana y las dueñas son rusas. Mucha gente nos pregunta cómo nos llevamos por el tema político y la guerra, pero acá nos respetamos y trabajamos muy bien juntas. También vienen muchos ucranianos, polacos y rusos a comer. Siempre puede aparecer alguien que quiera generar un conflicto, pero, al contrario de lo que algunos imaginan, compartir este lugar también nos une”, concluyó Hapirova.