La provincia de Buenos Aires tiene destinos que suelen quedar fuera del radar de los circuitos turísticos más conocidos . Lejos de las multitudes de Chascomús y Lobos, existe una alternativa en el sudoeste bonaerense que reúne grandes espejos de agua, vegetación autóctona y un entorno ideal para quienes disfrutan de la pesca y las actividades al aire libre.

Se trata de la zona de Guaminí , donde se encuentra la Laguna Alsina , un ambiente natural de aproximadamente 5.700 hectáreas que forma parte del sistema de Lagunas Encadenadas del Oeste . El lugar atrae a pescadores deportivos que llegan en busca de pejerreyes, pero también a familias y viajeros que prefieren pasar unos días lejos del movimiento de las grandes ciudades.

La Laguna Alsina , ubicada entre los partidos de Guaminí y Daireaux, es uno de los principales atractivos naturales de esta región bonaerense. Su superficie histórica ronda las 5.700 hectáreas, aunque la extensión efectiva puede cambiar según las lluvias y las condiciones hidrológicas de la cuenca.

Los paisajes ofrecen una alternativa para quienes buscan naturaleza y tranquilidad en el sudoeste bonaerense.

Este espejo de agua integra el sistema de Lagunas Encadenadas del Oeste y se caracteriza por sus costas de barrancas bajas, sectores de juncales y fondos de barro. En su cubeta original alcanza profundidades cercanas a los siete metros, una condición que permite distintas modalidades de pesca deportiva.

El pejerrey es la especie más buscada por quienes visitan la zona. También se encuentran dientudos, bagres, tarariras y carpas, de acuerdo con los registros turísticos y pesqueros del ambiente. La posibilidad de pescar desde la costa o embarcado convierte al lugar en una alternativa atractiva tanto para aficionados como para quienes tienen experiencia con la caña.

La laguna se encuentra a unos 32 kilómetros de Guaminí y a aproximadamente 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, según los recorridos de referencia. Para llegar desde la región metropolitana se puede tomar la Ruta Nacional 205 y continuar por la Ruta Provincial 65 hacia Bonifacio y Laguna Alsina.

Uno de los puntos conocidos para la actividad es el Club de Pesca Alsina. La zona cuenta con antecedentes de servicios para embarcaciones y espacios destinados a los visitantes, aunque la disponibilidad actual debe confirmarse antes de salir.

Isla Los Chañares: el refugio natural que sorprende a los visitantes

Otro de los atractivos de la zona es la Isla Los Chañares, vinculada a la reserva provincial conocida oficialmente como Reserva Natural Integral Isla Laguna Alsina. Este espacio protegido fue creado en 1960 y tiene una superficie de 50 hectáreas.

Su principal valor está relacionado con la conservación de ambientes naturales característicos del oeste bonaerense. Allí se preservan núcleos de vegetación autóctona, con presencia de chañares, pastizales y matorrales que conforman un paisaje diferente al de las extensiones agrícolas que predominan en buena parte de la región.

La reserva tiene como objetivo proteger sectores de bosque xeromórfico occidental, un tipo de vegetación adaptada a condiciones ambientales particulares, como la disponibilidad limitada de agua y las características de los suelos. Ese entorno también resulta interesante para quienes disfrutan de la observación de aves y de la fotografía de naturaleza. Los ambientes de laguna, juncales y vegetación terrestre ofrecen refugio y alimento para distintas especies de fauna.

A diferencia de un parque recreativo convencional, se trata de un área natural protegida con objetivos de conservación. Por eso, no corresponde asumir que se encuentra abierta al turismo convencional ni que cuenta con senderos, instalaciones o visitas guiadas permanentes. Antes de organizar una excursión específica a la isla, es recomendable consultar con las autoridades ambientales o la Dirección de Turismo local sobre las condiciones de acceso.

El distrito bonaerense conserva rincones rurales y paisajes ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Instagram @turismosaavedrapigue

Qué hacer un fin de semana en Guaminí: fogones, caminatas y aire libre

Guaminí ofrece distintas alternativas para organizar una escapada de fin de semana sin necesidad de llenar la agenda de actividades. La pesca deportiva es uno de los grandes motivos de visita, pero el distrito también cuenta con espacios para caminar, descansar junto al agua y disfrutar de la gastronomía al aire libre.

Entre las propuestas tradicionales aparece el Balneario Laguna Alsina, que históricamente contó con sectores recreativos y fogones para pasar el día. Sin embargo, hay una advertencia relevante para quienes estén pensando en visitarlo: una ordenanza municipal de abril de 2026 convalidó la continuidad de su clausura preventiva, dispuesta hasta que estuvieran garantizadas las condiciones de seguridad y salubridad.

Como alternativa, la Laguna del Monte, ubicada junto al casco urbano de Guaminí, cuenta con una costanera arbolada, plazas, miradores y esculturas. Es un espacio que permite disfrutar de caminatas, contemplar el paisaje y observar aves acuáticas sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.

La Municipalidad también identifica allí actividades como la pesca deportiva, los deportes náuticos y el camping. La disponibilidad de cada servicio puede variar, así que es conveniente verificar previamente las condiciones de funcionamiento.

Para quienes quieran completar el paseo, el distrito tiene otros espejos de agua dentro del sistema de Encadenadas, como Cochicó y la propia Laguna del Monte. Cada uno presenta características diferentes en cuanto a superficie, profundidad, accesos y servicios.

La escapada también permite conocer el patrimonio arquitectónico de Guaminí, donde se conservan construcciones diseñadas por el arquitecto Francisco Salamone, una referencia reconocida de la arquitectura bonaerense.