PlayStation: estos son los mejores juegos del año para los usuarios

El juego de Naughty Dog, que se llevó el premio a Mejor Estudio Desarrollador, obtuvo más de 2.5 millones de votos, según publicó PlayStation Blog. The Last of Us Part II se impuso en las categorías Mejor Narrativa, Mejores Características de Accesibilidad, Mejores Gráficos, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Audio, Momento del Año y Juego del Año para PlayStation 4.

Los usuarios de la consola japonesa coincidieron bastante con lo ocurrido en The Game Awards 2020, los premios Oscar a los videojuegos. Spider-Man: Miles Morales fue elegido juego del año de la flamante PlayStation 5, que desde hace semanas está disponible en Argentina.

THE LAST OF US 2 Gentileza: ONE Media

Los mejores juegos de 2020 para los usuarios de PlayStation