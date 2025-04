LLA se prepara para el súperdomingo del 11M: divisiones e internas auguran nuevos traspiés

El 14% que obtuvo el diputado nacional Nicolás Mayoraz , el representante de las fuerzas del cielo, anticipa los malabares que tendrán que practicar los libertarios para trasladar la imagen positiva de Javier Milei a los candidatos locales, en general poco instalados. Las dificultades de LLA para crecer como marca en paralelo a la figura del Presidente puede ser un dolor de cabeza no solo para los comicios locales, sino que también enciende alarmas tempranas para las nacionales de octubre, ya que, en rigor, son 24 elecciones distritales en simultáneo y no una contienda unificada.

¿Serán “nacionalizables” esos scores? En líneas generales, no. En primer lugar, porque LLA decidió no ir a fondo en las elecciones locales, excepto en la Ciudad de Buenos Aires, donde arriesgó como candidato al vocero Manuel Adorni. “No le importa a nadie”, analizaban los principales cuadros del Gobierno en la semana, sobre lo acontecido en Santa Fe. Por caso, en San Luis no habrá representante oficial y en Chaco se integra al frente del mandatario radical Leandro Zdero. Javier Milei, el garante de los votos, ganó en 2023 en las cuatro provincias, pero ahora los candidatos locales -y las propias cuitas locales- no brindan garantías. En Salta y San Luis, además, se da un caso similar al santafesino: los oficialismos de los gobernadores Gustavo Sáenz y Claudio Poggi son también favoritos con armados estrictamente provinciales, que tendrán dispersiones para octubre. No habrá comparaciones posibles entre un escenario y el otro.